經濟學家：除非美國出現衰退 Fed不會停止升息

TS Lombard 首席美國經濟學家布里茲 (Steven Blitz) 表示，Fed 不能中斷其升息周期，直到美國進入衰退。

他周三 (8 日) 表示：「在鮑爾確定造成經濟衰退，失業率上升，迫使升息停止之前，Fed 沒有退路可言言。」

他強調，經濟一日未見放緩，Fed 的升息上限就遙不可及，「他們不知道最高利率在哪裡，因為他們不知道除非經濟衰退，通膨會在何時趨於穩定。」

鮑爾周二 (7 日) 在參議院聽證會中指出，最近幾周強於預期的經濟數據顯示「最終利率水平可能高於之前預期」。

聯邦公開市場委員會 (FOMC) 將於 3 月 21 日至 22 日舉行下次貨幣政策會議，這對全球股市至關重要，投資人密切關注決策者會選擇升息 25 或 50 個基點。

市場對 12 月聯邦基金利率終端的預期在 5.1% 左右，但現在已經穩步上升。由於鮑爾的證詞，高盛周二將其最終利率目標區間預測上修至 5.5-5.75%，與 CME Group 數據顯示的當前市場定價一致。

債券殖利率飆升，美股在鮑爾的評論後大挫，道瓊工業指數收盤下跌近 575 點，回吐有 2023 年升幅。標普 500 指數下跌 1.53%，跌破關鍵的 4000 點；納斯達克綜合指數下跌 1.25%

布里茲說，「最後一定會出現經濟衰退，Fed 將推動達到這個目標；他們將讓失業率至少達到 4.5%，但我猜它最終可能會高達 5.5%。」

他指出，金融和科技業裁員以及房市停滯不前，「略微顯露」經濟放緩的跡象。除了美股疲軟外，也可能正在出現「資產緊縮和信貸緊縮的可能性」，呈現的形式是銀行縮減貸款。

他認為，「可能在年中出現經濟衰退，最高利率為 5.5%；也可能通膨繼續維持上揚動能，一如 1 月的數據展現的那樣，Fed 繼續升息，如果他們繼續升息，我猜 Fed 會在停止升息和開始降息前將基金利率提高到 6.5%。」

布里茲表示，「因此，就風險資產而言，這不是會不會的問題，而是何時的問題；而且拖的時間越長，利率就必須達到更高的水平。」

1 月消費者物價指數 (CPI) 環比上漲 0.5%，原因是住房、汽油和燃料價格上漲對消費者造成了影響，代表 2022 年底出現的通膨放緩可能出現逆轉。

年初勞動市場依然火爆，1 月新增就業崗位 51.7 萬個，失業率創 53 年來新低。

美國勞工部將於周五 (10 日) 公布 2 月非農就業報告，而 2 月的 CPI 數據定於下周二 (14 日) 公布。

在宣布上修提高最終利率預測的研究報告中，高盛表示，無論 FOMC 選擇升息 25 還是 50 個基點，它預計 3 月會議將升息 50 個基點至 5.5-5.75% 基點。