台灣IBM看今年企業展望普遍保守 金融上雲動能可期

台灣 IBM (IBM-US) 今 (8) 日舉行新春記者會，1 月甫接任台灣 IBM 總經理的李正屹表示，今年是景氣辛苦的一年，企業展望普遍保守，不過台灣 IBM 仍將聚焦現代化、永續、資安、夥伴生態系等四大企業關鍵動能，力拚營運能「雨天超車」，此外，金管會近日宣布鬆綁金融上雲規範，預期將帶動金融領域動能。

金管會 7 日宣布放寬金融上雲措施，銀行業者未來只有涉及重大消費金融應用要上到境外公有雲或是主管機關指定類型，才需要申請核准，等同大幅鬆綁金融業上雲規範，而修正辦法預告後，最快 9 月就可望正式上路。

李正屹指出，IBM 是目前資訊科技產業中，唯一同時具備諮詢顧問服務與科技解決方案能力的公司，所提供的軟硬體服務，可兼容市面上包含 Google(GOOG-US)、亞馬遜 (AMZN-US)AWS、微軟 (MSFT-US)Azure 等主要公共雲業者，而台灣 IBM 過去其實就已有協助金融業者諮詢、導入數位轉型服務。

面對金管會大動作鬆綁金融上雲限制，李正屹樂觀看待，尤其金融業客戶其實一直有所布局，等待法令鬆綁，因此隨著金管會正式宣布鬆綁，今年金融領域相關需求動能可望成長最為顯著。

IBM 商業價值研究院今年初也發表 2023 年五大商業趨勢觀察與建議，分析指出影響 2023 年全球經濟與商業發展的五個重要趨勢，包含人才缺口與薪資上漲增加成本壓力、消費者重視隱私與個性化、企業供應鏈敏捷性與韌性、企業永續發展、資安領域。

另一方面，在人才招募上，李正屹說，IBM 去年也宣布將在高雄成立軟體科技整合服務中心，預計今年 5 月會開始進場裝修、8 月於亞灣區正式成立，預計首年將延攬 200 位軟體開發工程師、測試工程師、IT 架構師、專案經理與諮詢顧問等。