美航CEO告訴機師：達美航空給多少 我們都比照

美國航空 (AAL-US) CEO 伊索姆 (Robert Isom) 告訴該公司機師，美國航空準備提高機師的工資，與達美航空 (DAL-US) 的機師工會新合約看齊，其中包括在為期 4 年的新合約中總計加薪 40%。

達美航空上周成為第一家與其 15000 名機師達成最新合約的美國大型航空公司。該公司批准了一項為期 4 年的協議，同意給予 34% 的累計加薪和其他生活質量改善措施。該協議成為其他航空公司和工會達成協議的範本。

新冠疫情造成的出遊低迷暫停了合約談判，因此當旅遊需求迅速回升時機師尋求更好的福利和班表，讓談判充滿了爭議。

伊索姆在周二 (7 日) 發送給機師們的訊息中指出，「我明確宣布，美國航空準備比照達美航空的薪酬水平，並為美國航空的機師提供與達美航空機師相同的獲利分享方案。」

他說，新協議可能包括在合約第一年加薪 21%。在 4 年合約結束時，若考量到更高的 401(k) 提撥，一名駕駛窄體客機的機長收入最高可達 47.5 萬美元，比目前的工資高出 13.5 萬美元；而寬體客機的最資深機長每年可賺取 59 萬美元，比如今增加 17 萬美元。

伊索姆還發誓要更好地安排班表，並「更加確定」機師何時飛行。整個航空業的機師都抱怨航空公司在重訂班表以滿足高旅遊需求的艱難道路上頻繁更改班表。機師也供不應求。