Fed傳聲筒：鮑爾可能警告升息幅度會超出預期

有「聯準會傳聲筒」之稱的華爾街日報（WSJ）記者 Nick Timiraos 周二（7 日）撰文表示，Fed 主席鮑爾在發表證詞時可能會警告，今年強勁的經濟活動會導致 Fed 提高利率的幅度超過他們的預期，以對抗高通膨。

截稿前，美股主要指數期貨均小幅上漲，道瓊指數期貨漲 0.07%、標普 500 指數期貨長 0.16%、那斯達克 100 指數期貨上漲 0.32%。美國 10 年期公債殖利率報 3.93%，從先前 4% 高處回落；美元指數小幅升至 104.47。

先前有市場分析師指出，Fed 主席鮑爾可能附和其它 Fed 官員的建議，即如果經濟數據持續火熱，則終點利率將高於之前預期。去年 12 月，大多數 Fed 官員認為 Fed 今年將聯邦基金利率上調到 5% 至 5.5% 區間，並維持到 2024 年。

鮑爾將於稍晚於參議院銀行委員會作證，明（8 日）繼續在眾議院委員會作證。這將是它在 3 月 21 日 - 22 日貨幣政策會議前就利率政策發表最後一次公開談話，也是影響市場預期的最後一次機會。

自 1 月非農和通膨數據遠超預期後，市場對 Fed 重新加快升息步伐的預期持續升溫。截至目前為止，芝商所 FedWatch Tool 顯示，市場預期 Fed 在 3 月升息 1 碼（25 個基點）的可能性約為 70%，而升息 2 碼（50 個基點）的可能性升至 30%。

由於通膨比預期還頑強，有幾位 Fed 決策官員表示，央行今年升息的幅度可能遠超此前預期。克里夫蘭 Fed 總裁梅斯特、「鷹王」布拉德等 3 位聯準銀行總裁表示，他們支持 3 月升息 2 碼。前美國財政部長薩默斯也表示，不應排除 3 月升息 2 碼的可能。

本月初，去年首加喊出升息 3 碼（75 個基點）的野村再度做出大膽預測，表示高通膨將迫使 Fed 在 3 月升息 2 碼，並預估終點利率預期中職調升至 5.625%。

與此同時，本周即將公布的美國非農就業報告、下周的消費者物價指數（CPI）報告等通膨關鍵數據指標，也成為判斷 Fed 在 3 月升息幅度的參考。