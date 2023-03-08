美國NHTSA調查特斯拉Model Y行駛中方向盤脫落事件

美國汽車安全監管機構在接到兩起關於方向盤在駕駛時可能脫落的投訴後，已對特斯拉 (TSLA-US) 的 Model Y SUV 車款展開調查。

美國國家公路交通安全管理局 (NHTSA) 表示，該調查涵蓋了 2023 車型大約 12 萬輛車。

該機構表示，在這兩個案例中，在 Model Y 向客戶交車時都缺少一個將方向盤固定在轉向柱上的螺栓。螺栓產生的摩擦力可以固定方向盤，但在 SUV 行駛過程中受力時它們會分開。

該機構周三 (8 日) 在其網站上發布文件表示，這兩起事件都發生在 SUV 行駛里程很低的情況下。

調查人員會查看問題發生的頻率、受影響的車輛數量以及特斯拉的製造過程。Model Y 是特斯拉最暢銷的車型。

在向 NHTSA 提交的一份投訴中，一位車主說他和家人 1 月 29 日在新澤西州伍德布里奇的 1 號公路上開車，這時方向盤突然脫落。車主寫道，還好後方沒有汽車，他才能夠將車轉向路邊。這輛 1 月 24 日購買的特斯拉車上無人受傷。

一開始，一家特斯拉服務中心給了車主一張預估 103.96 美元的報修單。後來服務中心在推特上發布了看似短訊的道歉。

當車主表示他對特斯拉失去信心並要求退款時，服務中心取消了收費並表示特斯拉沒有退貨政策，但車主可以聯繫銷售和送貨團隊。

根據推特貼文，該車主後來可以選擇保留這輛車或更換一輛新車。