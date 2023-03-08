歐元區去年Q4經濟未能實現成長 但就業市場仍強勁

歐盟統計局（Eurostat）周二（8 日）表示，歐元區去年第四季經濟未能實現擴張，因為德國和愛爾蘭的經濟表現遜於預期拉低初步成長數據，下修了國內生產毛額（GDP）與就業成長數據，儘管後者仍然強勁。

根據歐盟統計局公布數據，歐元區去年第四季季調後 GDP 季增率為 0%，低於市場預期與前值的 0.1%；按年來看成長 1.8%，低於市場預期與前值的 1.9%。

希臘、馬爾他和賽普勒斯的 GDP 季增率均超過 1%，而德國、愛沙尼亞、義大利和立陶宛則出現下滑，其中德國經濟成長萎縮 0.4%，而愛爾蘭的經濟成長遠低於初值。

修正後數據證實，歐元區勉強避免先前預期的技術性衰退。在俄羅斯入侵烏克蘭後，該區經濟衰退曾被視為不可避免。另外，居高不下的通膨率也是個問題，歐元區上月剔除食品和能源等波動較大的核心消費者物價指數（CPI）增速加快至創紀錄的 5.6%，儘管能源成本的回落幫助整體 CPI 增幅連續第四個月下滑。

展望未來，有分析人士預估，隨著生活成本上升持續給消費者帶來壓力，今年第一季經濟成長有可能下滑。與此同時，外界預估歐洲央行（ECB）將在下周升息 2 碼（50 個基點），進一步加大貨幣緊縮力道，而且未來幾個月還可能會祭出更多措施。

另一方面，歐盟統計局還將去年第四季歐元區就業成長數據從初值的季增 0.4% 下修至 0.3%；按年來看成長 1.5%，與初值相符。數據修正後，歐元區區去年第四季總就業人數達 1.65 億人，較 2019 年底新冠疫情爆發前成長 360 萬人。

強勁的就業成長凸顯勞動力市場的緊張程度，也預示 ECB 在努力將通膨率從去年秋季的兩位數拉回 2% 的過程中受阻。

經濟衰退通常會帶來失業率飆升、勞動力市場冷卻並限制薪資，然而在疫情過後難以找到員工的企業，儘管在經濟衰退的環境下也努力留住員工。