局勢充滿挑戰 福斯今年力拚大眾車款生產力

局勢充滿挑戰 福斯今年力拼大眾車款生產力 (圖片:AFP)
局勢充滿挑戰 福斯今年力拼大眾車款生產力 (圖片:AFP)

福斯高層周三表示，隨著供應鏈改善、汽車產量增加以及消費者仍然面臨壓力，今年福斯需要關注其大眾市場品牌的生產力，以應對今年競爭加劇的環境。

福斯財務長 Arno Antlitz 表示：「2023 年必須是生產力的一年。」

Antlitz 和福斯品牌長 Thomas Schaeffer 表示，供應鏈問題仍會持續影響今年的產量，但晶片供應狀況正在改善。

福斯上周預期，今年銷售額上升至 3310 億歐元 (3500 億美元)，並預計 2022 年起汽車交付量將增長 14%。

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