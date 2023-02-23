歐元區1月核心CPI終值高燒不退 ECB鷹派人士信心大增

歐盟統計局（Eurostat）周四（23 日）公布數據顯示，歐元區 1 月消費者物價指數（CPI）終值上修 0.1 的百分點達 8.6%，符合市場預期也較修正後前值 9.2% 大幅回落，但核心 CPI 終值達 5.3%，高於初值的 5.2%，可能鞏固歐洲央行（ECB）下個月再次升息 2 碼（50 個基點）的計畫。

數據顯示，歐元區 1 月 CPI 終值年增 8.6%，符合市場預期，較修正後前值 9.2% 大幅下滑，核心 CPI 終值年升 5.3%，高於市場預期與初值的 5.2%；按月來看，1 月 CPI 終值報 - 0.2%，符合市場預期，較前值 - 0.4% 小幅攀升，1 月核心 CPI 終值報 - 0.8%，符合市場預期與前值。

該報告凸顯，在俄烏戰爭導致能源成本飆升後，歐洲出現一代人以來最嚴重的物價衝擊，其影響持久。而這將進一步提振 ECB 的鷹派人士信心，儘管 1 月 CPI 終值增速大幅回落，但他們仍關注潛在的物價壓力。

ECB 總裁拉加德曾在先前的貨幣政策會議上表示，央行官員打算在下次會議上升息 2 碼，而如今的經濟據顯示這樣的升息幅度似乎大勢已定，外界現在把更多注意力放在 3 月 16 日之後的政策路徑上。

在 ECB 執委會委員 Isabel Schnabel 上周發表強硬言論後，市場加大對貨幣緊縮的押注，目前預估 ECB 利率周期的峰值在 3.75% 左右。

歐元區資深經濟學家 Maeva Cousin 表示，歐元區今天這份通膨數據再加上其經濟韌性，可能會讓央行的鷹派成員在夏初之前推高利率。