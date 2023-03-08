〈陸港盤後〉鮑爾放鷹 A股三大指數同步走低

中國 A 股市場三大指數周三（8 日）收盤同步走低，滬指跌 0.06%，原因是美國聯準會（Fed）主席鮑爾放鷹，導致投資人的避險意識升高。

滬指周三收盤跌 0.06% 報 3,283.25 點，深成指跌 0.09% 報 11,598.29 點，創業板指跌 0.26% 報 2,377.58 點；兩市成交額合計人民幣 7,185 億元，「北向資金」淨賣出 10.14 億元。

6G 概念、信創、大數據、東數西算等數位經濟概念股活躍，軟體、半導體、軍工、建築、地產、汽車等類股齊揚，石油、煤炭、有色、電力、釀酒、保險、銀行等族群下跌。

香港恒生指數周三收盤重挫 2.35%，恒生科技指數大跌 3.23%。

鮑爾周二赴參議院銀行委會作證，表示終點利率可能會比預期更高，且央行在必要情況下也會加快升息速度。這是鮑爾自去年 8 月傑克森洞央行年會以來立場最鷹派的發言。

市場認為，鮑爾這番話為恢復一次升息 2 碼（50 個基點）打開大門。如今利率期貨市場顯示，3 月 Fed 升息 50 個基點的機率超過 70%，一天前只有約 31%。

鮑爾的證詞也讓美股周二跌幅一路擴大，道瓊工業指數收盤大跌 574.98 點，跌幅達 1.7%。

國泰君安分析師周浩表示，鮑爾在國會的作證再度引發市場對 Fed 加碼緊縮的擔憂，市場也因此調高對終點利率的預測。與三個月前相比，終點利率越來越接近 6%，大約升高 70 到 80 個基點。周浩並說，目前 Fed 的升息步調仍不好說，但今年降息幾乎成為泡影。

經濟學家並認為，若 Fed 擴大升息幅度，在聯繫匯率制度下，香港必須跟進調高升息幅度，而融資成本增加將會導致港股承受壓力。