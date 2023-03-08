〈美股盤後〉股債雙殺！鮑爾暗示3月可能升2碼 道瓊嚇跌超570點

聯準會 (Fed) 主席鮑爾在聽證會上警示「鷹式升息」可能回歸，銀行股慘崩，大型科技股哀鴻遍野，美股主指週二 (7 日) 一路下探，道瓊指數收盤嚇跌逾 570 點。標準普爾 500 指數走低逾 1.5%。那斯達克綜合指數下滑超 1.2%，費城半導體指數跌超 1%。

債市也肅殺一片，2 年期美債殖利率自 2007 年來首度升破 5%，10 年期美債殖利率比 2 年期美債殖利率低約 103.50 個基點，為 1981 年 9 月 22 日以來首次跌穿 -100 個基點整數位心理關口。美元飆升，比特幣受重創。

聯準會主席鮑爾週二起一連兩天出席國會聽證會，他在首日聽證會中表示：「目前的趨勢表明聯準會抗通膨工作尚未結束，如果整體數據顯示央行有必要『加快』緊縮政策，將準備『加快』升息步伐。」

鮑爾此言暗示「3 月升息 2 碼」成聯準會考慮的選項，而且終點利率可能高於先前預期。有「聯準會傳聲筒」之稱的華爾街日報記者 Nick Timiraos 撰文寫道，這是鮑爾首次公開承認升息 1 碼的步伐並非一成不變。

市場主流意見隨即轉向，根據 CME 的 FedWatch 工具顯示，交易員押注聯準會 3 月更可能升息 2 碼，此機率從聽證會前的約 30% 竄升至超過 70%。

交易員押注聯準會 3 月更可能升息 2 碼 (圖片：CME)

美中關係持續緊張。美國參議院情報委員會主席 Mark Warner 指出，12 名民主共和兩黨參議員將共同聯署一項新的兩黨法案，授權美國商務部長對六個敵對國家的科技公司採取行動，包括中資控制的 TikTok。法案中包括的六個國家為中國、俄羅斯、伊朗、北韓、委內瑞拉和古巴。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延，截稿前，美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出，全球確診數已飆破 6.76 億例，死亡數突破 687 萬例。

週二 (7 日) 美股四大指數表現：

標普 11 個板塊慘遭血染，金融、房地產和材料領跌。 (圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王齊跌。蘋果 (AAPL-US) 下跌 1.45%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 1.34%；微軟 (MSFT-US) 下跌 1.06%；Meta (META-US) 跌 0.21%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 0.21%。

道瓊成分股盡墨，僅 Merck (MRK-US) 微升 0.15%。沃爾格林聯合博姿 (WBA-US) 下跌 3.7%；開拓重工 (CAT-US) 下跌 3.09%；高盛 (GS-US) 下跌 3.07%；摩根大通 (JPM-US) 下跌 2.94%。

費半成分股普遍走軟。NVIDIA (NVDA-US) 下跌 1.11%；AMD (AMD-US) 上漲 1.17%；應用材料 (AMAT-US) 下跌 1.83%；德儀 (TXN-US) 下跌 0.57%；英特爾 (INTC-US) 下跌 1.77%；高通 (QCOM-US) 下跌 2.63%；美光 (MU-US) 下跌 2.23%。

台股 ADR 互見漲跌。台積電 ADR (TSM-US) 跌 0.81%；日月光 ADR (ASX-US) 持平；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 1.56%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.13%。

企業新聞

除了鮑爾「鷹襲」，蘋果週二也突襲市場，蘋果官網深夜推出 iPhone 14、iPhone 14 Plus 全新亮眼黃色款式，而台灣果迷能在 3 月 10 日晚上 9 點開始預訂，3 月 14 日陸續收貨。蘋果 (AAPL-US) 收低 1.45% 至每股 151.60 美元。

美國司法部將阻止地區航空公司 JetBlue、斥資 38 億美元收購廉航 Spirit 的行動，航空股多逆勢走高。美國航空 (AAL-US) 收紅 1.49%、聯合航空 (UAL-US) 揚升 2.99%。

Salesforce (CRM-US) 下滑 0.26% 至每股 183.32 美元。跟隨微軟，Salesforce 推出結合 ChatGPT 的軟體 Einstein GPT，幫助 Salesforce 銷售人員、客戶服務代理和行銷人員完成工作。

臉書母公司 Meta (META-US) 微跌 0.21% 至每股 184.51 美元。Meta 先前已經裁員 1.1 萬人，但傳出 Meta 執行長祖克柏正準備出手進行下一波裁員，最快本週再裁數千人。

蝦皮母公司冬海集團 (Sea) 去年第四季營收超預期，而且意外實現盈利，冬海集團 (SE-US) 暴漲 21.84% 至每股 80.06 美元。

經濟數據

美國 1 月批發庫存月增率終值報 - 0.4%，預期 - 0.4%，前值 - 0.1%

華爾街分析

Brandywine Global Investment Management 投資組合經理 Tracy Chen 表示：「鮑爾這次的『鷹調』是雙倍的，一方面暗示終點利率會更高，另一方面稱升息步伐也會加快。鑑於近期通膨數據，他之前把升息幅度下調至 1 碼可能操之過急了，此次調整可能降低聯準會落後於通膨曲線的風險。」

eToro 美國投資分析師 Callie Cox 點評：「鮑爾此舉並不令人意外，但在美股經歷如此年初強勁的反彈之後，這對市場來說是一個嚴厲的醒鐘。聯準會的首要任務是降低通膨，這是有充分理由的。」

Apollo Global Management 首席經濟學家 Torsten Slok 表示：「如果再獲強勁的非農就業報告，聯準會可能將迫升息 2 碼，而終點利率可能高於 6%。」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主