盤中速報 - 世芯-KY(3661)急拉2.46%報1045.0元，成交6,718張

世芯-KY(3661-TW)近5分K漲速2.46%，08日12:43報1045.0元，成交6,718張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
世芯-KY(3661-TW)近5日股價上漲1.38%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數上漲2.98%。台灣加權指數上漲2.28%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-785 張
- 外資買賣超：-804 張
- 投信買賣超：-120 張
- 自營商買賣超：+139 張
- 融資增減：+565 張
- 融券增減：-94 張
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