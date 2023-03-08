盤中速報 - 世芯-KY(3661)急拉2.46%報1045.0元，成交6,718張

世芯-KY(3661-TW)近5分K漲速2.46%，08日12:43報1045.0元，成交6,718張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

世芯-KY(3661-TW)近5日股價上漲1.38%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數上漲2.98%。台灣加權指數上漲2.28%，股價波動與大盤表現同步。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-785 張
  • 外資買賣超：-804 張
  • 投信買賣超：-120 張
  • 自營商買賣超：+139 張
  • 融資增減：+565 張
  • 融券增減：-94 張

最新相關新聞

鉅亨AI投組

根據標的評分機制自動配置，使用AI優化效率前緣，創造高報酬率的投組。

try AI optimize

投資本金$10,000收益

AI優化後報酬率

+28.74%

$12,874

原投組報酬率

+22.50%

$12,250

投組標的成分

  • 40%

    華孚

    6235

  • 20%

    台半

    5425

  • 20%

    寶一

    8222

  • 10%

    晟銘電

    3013

  • 10%

    第一金中國世紀基金-人民幣

相關貼文

prev icon
next icon

相關新聞