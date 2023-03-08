盤中速報 - 凱美(2375)急拉2.36%報82.2元，成交4,576張

凱美(2375-TW)近5分K漲速2.36%，08日10:39報82.2元，成交4,576張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

凱美(2375-TW)近5日股價上漲14.97%，所屬產業為電子零組件業，相關電子零組件類指數上漲3.74%。台灣加權指數上漲2.28%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+505 張
  • 外資買賣超：-418 張
  • 投信買賣超：+846 張
  • 自營商買賣超：+77 張
  • 融資增減：+403 張
  • 融券增減：+60 張

最新相關新聞

鉅亨AI投組

根據標的評分機制自動配置，使用AI優化效率前緣，創造高報酬率的投組。

try AI optimize

投資本金$10,000收益

AI優化後報酬率

+33.79%

$13,379

原投組報酬率

+27.10%

$12,710

投組標的成分

  • 40%

    華孚

    6235

  • 20%

    台半

    5425

  • 20%

    寶一

    8222

  • 10%

    晟銘電

    3013

  • 10%

    摩根南韓基金 - 摩根南韓(美元)(累計)

相關貼文

prev icon
next icon

相關新聞