盤中速報 - 凱美(2375)急拉2.36%報82.2元，成交4,576張

凱美(2375-TW)近5分K漲速2.36%，08日10:39報82.2元，成交4,576張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
凱美(2375-TW)近5日股價上漲14.97%，所屬產業為電子零組件業，相關電子零組件類指數上漲3.74%。台灣加權指數上漲2.28%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+505 張
- 外資買賣超：-418 張
- 投信買賣超：+846 張
- 自營商買賣超：+77 張
- 融資增減：+403 張
- 融券增減：+60 張
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+33.79%
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原投組報酬率
+27.10%
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投組標的成分
40%
6235
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