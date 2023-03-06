台股強彈站上15700點 外資終止連4賣 三大法人合買156.55億元

台股今 (6) 日開高走高，在大立光 (3008-TW) 領漲下，電子重回多頭懷抱，傳產、金融族群普遍走揚，惟觀光股漲多回檔，加權指數一度站上 15800 點關卡，終場上漲 155.09 點，收在 15763.51 點，創近 9 個月來新高。三大法人同站買方，共聯手買超 156.55 億元，外資終止連 4 賣。

觀察三大法人今天籌碼動向，外資回頭買超 84.68 億元，終止連續 4 個交易日賣超；投信續挺台股，買超 20.47 億元，寫下連 11 買紀錄；自營商同步買超 51.37 億元。三大法人合計買超 156.55 億元。

電子權值股方面，台積電 (2330-TW) 股價回神，一度上漲 1% 以上，終場漲勢收斂收 521 元；大立光 3 月拉貨動能回升，獲市場買盤青睞，股價強攻漲停，達 2450 元；聯發科 (2454-TW) 盤中直逼 800 元大關，收盤漲幅縮至 1%；此外，鴻海 (2317-TW)、聯電 (2303-TW)、瑞昱 (2379-TW)、國巨 (2327-TW) 等也上漲 1-3%。

上市光電類股指數終場勁揚 4.5%，其中，光學股獲資金點火，佳凌 (4976-TW)、亞光 (3019-TW) 直奔漲停板，玉晶光 (3406-TW) 大漲近半根，多檔漲勢凌厲。LED 族群也成為多頭指標，惠特 (6706-TW)、艾笛森 (3591-TW)、一詮 (2486-TW) 同步亮燈漲停，富采 (3714-TW) 站上 50 元關卡，漲幅約 3%。

觀察高價股走勢，亞德客 - KY(1590-TW) 勁揚逾 3%，收 1135 元，股王信驊 (5274-TW) 則跌近 2%，收在 2670 元，力旺 (3529-TW)、世芯 - KY(3661-TW) 賣壓也偏重，台股目前維持六千金。

傳產股方面，汽車族群吸引買盤進駐，和泰車 (2207-TW) 上漲逾 2%，裕隆 (2201-TW) 也漲逾 1%，其他零組件股包括大億 (1521-YW)、江申 (1525-TW)、倉佑 (1568-TW) 等多檔也都在盤上表現。

至於金融股，國泰金 (2882-TW)、上海商銀 (5876-TW) 今天在資金進駐下，股價上漲超過 1%，富邦金 (2881-TW)、玉山金 (2884-TW) 等均走揚，惟永豐金 (2890-TW) 收平盤。