美股重點新聞摘要2023年03月08日

今日操盤前瞻

德國 1 月工業生產

美國 1 月貿易帳、2 月「小非農」ADP 就業報告

Fed 主席鮑爾赴國會作證

鮑爾暗示終點利率更高 高盛估 5.6%、貝萊德預測達 6%

美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾赴國會作證，暗示將擴大升息、且終點利率可能高於原先預期之後，鷹派談話促使華爾街紛紛提高對終點利率的預測，高盛 (Goldman Sachs) 經濟學家上修至 5.50-5.75%，貝萊德 (BlackRock) 認為可能達到 6%，而且保持在 6% 的時間也會更長。閱讀全文...

鮑爾鷹襲 美債曲線倒掛惡化利差破 100 個基點

聯準會 (Fed) 主席鮑爾週二 (7 日) 警告終點利率可能高於預期之後，美債殖利率曲線惡化，2 年期和 10 年期美債殖利率差距擴大至 103.5 個基點，這個關鍵經濟衰退警鐘發出逾 40 年最響亮的警告。閱讀全文...

兌現承諾？馬斯克談新款小型車：大致自動駕駛、成本僅 Model 3 一半

特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克 (Elon Musk) 周二 (7 日) 表示，公司正在研發的下一代小型車將主要以自動模式運行，這與他 2020 年的承諾相符。閱讀全文...

設廠遇經濟阻力 傳英特爾向德政府要求 50 億歐元額外補貼

彭博引述知情人士報導，英特爾正向德國政府尋求額外 40 億至 50 億歐元的補貼，以推進在德國東部的晶圓廠建造計畫。閱讀全文...

蘋果推出 iPhone 14 黃色新機 3/10 開始預購

蘋果周二（7 日）晚間宣布，推出新款黃色的 iPhone 14 和 iPhone 14 Plus，將於 3 月 10 日晚上 9 點開始預訂，3 月 14 日開始發售。容量選擇包括 128GB、256GB 和 512GB，iPhone 14 售價為 2 萬 7,900 元起，iPhone 14 Plus 售價為 3 萬 1,900 元起。閱讀全文...