蘋果推出iPhone 14黃色新機 3/10開始預購

蘋果周二（7 日）晚間宣布，推出新款黃色的 iPhone 14 和 iPhone 14 Plus，將於 3 月 10 日晚上 9 點開始預訂，3 月 14 日開始發售。容量選擇包括 128GB、256GB 和 512GB，iPhone 14 售價為 2 萬 7,900 元起，iPhone 14 Plus 售價為 3 萬 1,900 元起。

蘋果表示，兩款機型均配備雙相機系統、A15 仿生晶片，以及創新的安全功能，包括透過衛星傳送的「SOS 緊急服務」和「車禍偵測」。兩款手機皆採用耐用的航太級鋁金屬設計，以及超瓷晶盾面板，防潑抗水且防塵。

另外，兩款機型均採用絢麗的 Super Retina XDR 顯示器，搭載 OLED 技術，支援 1,200 尼特的 HDR 峰值亮度，並支援杜比視界。iPhone 14 Plus 較大的顯示器適合觀看內容、串流播放 Apple TV+，以及玩遊戲，並具備歷來最長的 iPhone 電池續航力。

隨著黃色新機的推出，矽膠保護殼也將提供金絲雀黃色、橄欖色、晴空色和鳶尾花色等 4 款新顏色來搭配，購買 iPhone 14 和 iPhone 14 Plus 的顧客，新訂閱者還將獲得免額外付費之 3 個月的 Apple Arcade 服務。

截稿前，蘋果 (AAPL-US) 盤中股價下跌 0.79%，每股暫報 152.61 美元。

