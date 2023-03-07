〈美股早盤〉Fed主席鮑爾赴國會作證 市場情緒謹慎 主要指數漲跌互現

市場靜待美國聯準會（Fed）主席鮑爾國會證詞，試圖找出有關未來貨幣政策的蛛絲馬跡，美股主要指數周二（7 日）漲跌互現。另外，美國 10 年期公債殖利率維持在 4% 的關鍵關卡之下，而美元指數則小幅走高。

截稿前，道瓊工業指數跌近 20 點或近 0.1%，那斯達克綜合指數漲近 30 點或近 0.2%，標普 500 指數跌 0.02%，費城半導體指數漲近 0.4%。

美股盤前，投資人態度謹慎，美股主要指數期貨走高。許多投資人在反覆押注通膨觸頂、美國經濟降溫和 Fed 政策轉向後蒙受損失，目前仍在觀望。

雖然標普 500 指數本月上漲 2%，收復上月的部分失地，但交易員似乎不願意進一步推高該指數，除非他們對利率可能會升至多高，以及美國是否能避免經濟衰退有更多了解。

Fed 主席鮑爾今、明的證詞可能決定市場走向，他可能會表明未來還需升息幾次。目前市場預期 Fed 下次會議升息 1 碼（25 個基點）的機率大，而升息 2 碼（50 個基點）的機率不高。

有「Fed 傳聲筒」之稱的華爾街日報（WSJ）記者 Nick Timiraos 周二撰文表示，Fed 主席鮑爾在發表證詞時可能會警告，今年強勁的經濟活動會導致 Fed 提高利率的幅度超過他們的預期，以對抗高通膨。

本周重點除了鮑爾連續兩日的證詞外，本周五（10 日）的非農就業報告也是依大重磅數據，以觀察美國就業市場是否已經開始降溫。先前非農報告遠超市場預期，導致投資人加大對 Fed 進一步收緊貨幣政策的押注，市場目前認為利率峰值在 5.4% 左右。

截至台北時間周二（7 日）22 時許：

焦點個股：

亞馬遜 (AMZN-US) 早盤上漲 0.99%，至每股 94.64 美元

根據 The Big Whale 報導，經過數月的開發和一些延遲，亞馬遜非同質化代幣（NFT）將於 4 月 24 日上線，發布後將提供大約十五個系列。據悉，由於 FTX 破產，亞馬遜 NFT 是場的推出在近幾周被延遲兩次。

Alphabet(GOOGL-US) 早盤上漲 0.29%，至每股 95.41 美元

根據外媒報導，Google 通知員工，公司將透過削減今年高級職位晉升人數來進一步應對成長放緩。Google 母公司 Alphabet 與其他美國科技巨擘作法一致，決定裁員逾 1 萬人，並決定實施有史以來規模最大的一輪裁員，裁撤 6% 員工，約 1.2 萬人。

Airbnb(ABNB-US) 早盤上漲 1.80%，至每股 128.60 美元

Airbnb 近期裁掉 30% 的招聘人員，儘管該公司計劃今年擴大員工總數。Airbnb 發言人表示，此次裁員影響公司 6,800 名員工中的 0.4%，並指出這不意味著會有更大範圍的裁員。

今日關鍵經濟數據：

美國 1 月批發庫存月增率終值預期 - 0.3%，前值 - 1.4%

華爾街分析：

瑞士財富管理公司 Prime Partners 投資長 Francois Savary 表示，出現一些正面的進展──經濟成長優於預期、利率調高並未造成股市太大坡動。目前市場的估值或多或少是正確的，因此沒有必要對股市過於悲觀。

他還指出，美國 10 年期公債殖利率位能維持在近在 4% 以上的漲勢，目前落在 3.92% 左右，較上周觸及的樹月高點低約 10 個基點。