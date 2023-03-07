〈房產〉南北兩都推案倍增 房市329檔期全台爆8400億元巨量創新高

年度房市重頭戲 329 檔期即將到來，有別於往年盛況，今年市場受升息、打炒房政策影響。依市調機構分析都、新竹縣市推案狀況，在商辦供給量爆發、住宅指標案撐場下，總銷金額逆勢爆出逾 8000 億元巨量，年增達 2 成，再度刷新歷史紀錄。

在 329 檔期的各都會區而各縣市又以台北、台南表現最驚人，總銷金額分別為 3382、818 億元，年成長率更雙雙飆破 1.6 倍、4.8 倍，均締造當地有統計以來新高。



數字科技 (5287-TW) 旗下 591 新建案分析，2023 年房市 329 檔期推案量能再創新高，除了受通膨及高房價影響，最主要原因還是商辦供給大爆發所致，尤其近幾年不少建商經營橫跨多領域，在鞏固住宅市場之餘，也開始佈局擁有長期收益等優勢的商用不動產。

以這次來說，包括商辦、廠辦在內的新進場個案總銷合計逾 2000 多億元；反觀住宅市場扣除商用地產後案量僅剩 6400 億元，和去年同期相比萎縮 8%，熱度明顯退燒。

推案量強勁反彈的台北市，本次商用不動產可說鋒頭十足，像與「陶朱隱園」系出同門，由威京集團在松山區京華城舊址重建而成的「京華廣場」，據悉該案銷售面積高達 6.5 萬坪，預計打造地上 19 層、地下 7 層樓共 4 棟的商辦大樓，總銷金額上看 1600 億元，開發規模一舉海放全台商辦、住宅建案。

另外，在中山區也有興富發和忠泰建設推出「國家企業廣場」、「忠泰世界廣場」，量體同樣突破百億，預計未來幾年北市商辦供給將進入高峰期。

據分析，新北市則因去年基期較高，加上大環境不佳，建商普遍以「不變應萬變」暫緩推案，導致總銷重跌 800 多億元，年減 4 成為各縣市最高，幾大推案熱區包括新莊、淡水及三重等地，現階段不只買賣雙方價格認知落差過大，建案去化逐漸放緩，隨著買氣停滯，更有賣壓浮現疑慮。而案量同樣縮水的桃園市，隨著房市前景不明，包括青埔、小檜溪等重劃區僅有零星中小型個案公開。

同時，推案水位偏低的新竹，量能較去年大減逾 3 成，據了解，目前當地觀望氛圍濃厚，不只中小型建商保守當道，連口袋深厚的品牌建商也做好長期抗戰的心理準備。不過整體來說在個案上仍有亮點，像在東區就有總銷逾 90 億元的「利晉曙光」公開，據悉該案為近年少見的中大坪數型產品，若以周邊行情推估，該案每坪售價恐達 6、7 字頭高水位，屆時將考驗買方接受度。新竹縣部分包括竹北市、新埔鎮等地，受去年基期過高，加上房市轉冷買方追價意願降低，業者轉以去化餘屋為主，推案意願不高。

台中這次總銷雖守住千億大關，但由個案數來觀察，整體表現平平，甚至買氣在打炒房政策衝擊下可說「比海風還冷」，現在當地不只投資客銷聲匿跡，就連自住客也謹守價格為王，不願輕易追高出手，僅少部分有讓利空間的個案較能吸引消費者買單，其他業者只能且戰且走，以低首付或贈送家電等促銷手法度小月。

台南市今年在延推案公開及指標案挹注下，反彈力道超狂，總銷金額從去年同期的 141 億暴漲至 818 億元，量能大增近 700 億，年成長更是驚人 480%。最主要原因除了在精華地段東區有不少指標案如「浩瀚無極」、「巴克禮 One Park」公開外，連南科周邊的永康、善化及新市也都湧現一波新案潮。不過，由於當前台南房價已處高檔，以東區來說新案普遍開價都已至 3、4 字頭，平實重劃區內更有上看 5 字頭的個案傳出，隨著買氣轉冷，更傳出部分業者開始以促銷或加大議價空間的手法拚成交。

至於高雄市整體量能持穩，北高雄仍是推案重點區域，包括仁武、橋頭均有百億案量進場；不過這次小港區表現亦相當突出，由在地建商推出的「清景麟國家公園」。