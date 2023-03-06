〈房產〉2022年Q4房價創新高 六都首度全站上千萬元大關

依聯徵中心資料顯示，2022 年第四季六都加上新竹地區的平均房價，首度全數站上千萬元，顯示購買千萬住宅的狀況越來越為普遍，但若比較過去四個年度同期房價來看，包括新北、桃園、台南房價普遍多出約 180 萬元，不過，新竹市 4 年以來房價多出 283 萬元，新竹縣則多出 411 萬元，房價增加遠超過六都等主要都會區。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，雖然去年下半年房市已經轉淡，但同時間可能有些預售持續交屋，帶動整體房價創下新高，尤其有科學題材發酵的區域，漲勢更為凌厲，包括台南市、高雄市與新竹地區，房價漲幅都高於其他都會區，尤其是新竹縣晚 4 年買的代價，可能就是要多增加 400 萬元的房價。

由統計顯示，房價增加金額最多的是新竹地區，新竹縣去年第四季房貸的平均房價鑑估值為 1447.5 萬元，相較於 4 年前增加 411 萬元，新竹市則是增加 283.3 萬元，但新北市、桃園市、台南市 4 年房價增加 180 餘萬元，不過雖然房價增加金額相似，但桃園、台南與高雄房價基期較低，都是從 800 餘萬元，4 年時間就衝上千萬元的房價，相對房價漲勢更為明顯。

試算房價 1000 萬元貸款 800 萬元，30 年本息平均攤還利率 2% 的條件下，則每個月還款金額約為 2.95 萬元，若以家庭年所得 120 萬元計算，則房貸支出約佔家庭 1/3，但若是 20 年期的房貸相同條件下，則每月還款金額就拉高到每個月 4 萬元，顯見 30 年期房貸在這波房價上漲過程，扮演了重要的關鍵。