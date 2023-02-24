〈房產〉2022年新竹預售案量縮價仍飆漲 寶山鄉三個季度漲4成最高

2022 年全台預售屋市場經歷高低起伏，預售買氣熱絡的新竹地區，預售案成交量縮價仍飆漲，房仲業者統計去年新竹預售屋交易狀況，交易量從第一季開始一路下滑，易價格卻不減反增，新竹市預售均價，第四季比第一季增加 19.1%，新竹縣則增 19.9%，呈「量跌價漲」走勢。

依統計顯示，新竹市預售屋交易量從第一 季的 518 筆下滑到第四季僅剩 183 筆，幾乎腰斬，新竹縣也從第一季的 1183 件，滑到第四季的 588 件，直接縮減一半，但交易價格卻不減反增，新竹市預售均價，新竹市第四季比第一季增加 19.1%，新竹縣則增 19.9%，交易呈現「量跌價漲」態勢。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，去年起市場受到《平均地權條例》修法的影響，尤其選後修法動作明確，使許多投資客撤離預售市場，留下的大多為自住買盤，預售屋買氣出現降溫趨勢。不過新竹地區受惠園區帶動效應，且新竹市舊市區開發飽和，房市長期供不應求，加上缺工缺料、建築成本上升，因此房價仍向上攀升。

目前新竹市的預售新案大多集中在北區的金雅、東區的關埔等重劃區，其中關埔重劃區有鄰近竹科的優勢，吸引科技新貴入住，房價支撐力道強勁，當地預售案「富宇天雋」，去年底 24 樓頂樓戶出現成交單價 79.4 萬元，創下新竹實價登錄以來住宅的新高單價紀錄。

在新竹縣方面，以寶山鄉價格漲幅最為顯著，去年第四季的預售屋均價，比第一季成長了 40.3%！主要是寶山的造鎮案「宏道新竹帝寶」，是去年底的成交主力，該案開發面積高達 18 萬坪，成交單價落在 37~50 萬元上下，創下區域新高，大幅拉抬寶山第四季的預售屋成交均價；湖口鄉房價漲幅 28.5% 居次，預售案像是「亞悅晴空」、「富來大郡」、「弘峻理享城」、「湖適居」等，房價僅 1、2 字頭，吸引想要買新房子，但預算又有限的首購族購入。

至於買氣與話題度最高的竹北，預售屋均價上漲 27.7%，漲幅居竹縣第三，去年交易量最多的預售案是「合新詠遇」，房價大多落在 6 字頭，台灣房屋竹北台大直營店店長劉維鈞指出，去年第三季《平均地權條例》部分條文修正案剛提出的時候，竹北出現一波預售客逃命潮，將投資目光從短期持有的預售市場，轉為購入店面或土地的長期置產，但是新竹擁有竹科和台元科技園區，自住客多，因此雖然整體預售交易量下滑，但是價格卻穩定成長。

第一建經研究中心副理張菱育表示，去年第四季到今年過年前，因有地方大選、政府打炒房等因素影響，使整體買氣降溫，不過干擾因素在年後逐漸淡化投資客已無急切拋售的壓力，房價修正幅度有限，而未來法案上路後，短期投資型買盤將大幅縮減，房市將回歸自住基本面。