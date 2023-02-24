〈房產〉高鐵新竹車站專一地上權案 預計2029年落成 將成新竹最高商辦

交通部鐵道局辦理「高速鐵路新竹車站特定區事業發展用地開發經營案」由宏匯、冠德 (2520-TW) 旗下環球購物中心共組的聯盟取得最優申請人資格，23 日完成簽約。地上 40 層複合式商辦大樓 2029 年完成後將成為新竹最高與單一量體最大的辦公大樓開發案。

接下來鐵道局將陸續規劃推出高鐵嘉義站區與台南站區地上權招商案，結合嘉義、台南地區近年持續推動之科學園區、產業園區等重大建設，將為高鐵站區發展增添更多動能。

此一高鐵站區開發招商案是高鐵新竹站前最大規模地上權案，為 70 年地上權開發案，土地面積約 1.5 萬坪，最大總樓地板面積約 3.24 萬坪，宏匯企業聯盟預計投入 155 億元，以未來之心 Gateway Plaza 為開發定位，塑造國際級建築及景觀設計塑造門戶新地標。

此一新竹的地上權開發案預計分二期進行開發，第一期為地上 26 層的複合式商辦大樓及站區廣場，1 至 3 層規劃為車站型智能商場，4 樓以上為辦公空間，預計於 116 年取得使用執照；第二期為地上 40 層複合式商辦大樓，預計於 2029 年完工。完工後將成為新竹最高與單一量體最大的辦公大樓開發案。

招商顧問第一太平戴維斯黃瑞楠董事長表示，新竹科學園區營業額持續成長，2022 年突破 1.6 兆元，再創歷史新高，也顯示新竹科技業的成長力道穩健，產業群聚以及擴大的效益將挹注當地商用不動產的需求。近期第一太平戴維斯成功協助鐵道局完成新竹高鐵站區的兩筆大型地上權招商案，顯示不論是自用企業或是開發商，都相當看好高鐵新竹特定區的發展前景。

此一新竹的地上權開發案完工後，將成為新竹辦公大樓地標，再配合規劃興建中的聯發科 (2454-TW) 總部大樓與慧榮科技總部大樓，以及國泰竹北大樓與新竹暐順經貿大樓，新竹高鐵站的 A 級辦公商圈發展將更趨成熟完備。