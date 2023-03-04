〈台大校園徵才〉公股銀搶人釋3000名職缺 海外儲備幹部年薪上看250萬元

3 月校園徵才季開跑，公股銀行包括第一銀行、華南銀行、合作金庫、彰化銀行等公股銀今 (2023) 年合計約釋出 3000 餘名的職缺，其中因應海外拓點計畫，公股銀今年也繼續招募儲備菁英，海外組年薪上看 250 萬元。

盤點今年公股銀徵才重點，主要鎖定財富管理、海外市場兩大領域，開出職缺除一般行員外，還有儲備菁英、理財專員、法務及系統設計等，其中儲備幹部起薪平均 5 萬元起跳。

第一銀行今年 MA(儲備核心人才) 徵才預計將招募 60 名 MA，包括一般組 50 名以及數位資訊組 10 名，為因應海外據點拓展，今年的一般組中還特別增設有派赴海外據點意願的「海外組」，並提供居金融業前段班的薪資福利制度，年薪上看 250 萬元。

第一銀行 MA 招募計畫從 2005 年以來已經邁入第 19 年，累計共培養約 380 位 MA 中，已有超過 60 名擔任主管職位，MA 首年年薪上看 100 萬元，派赴海外者更有機會高達 250 萬元以上。另外，現職行員 (不含海外就地僱用人員)6 成以上年薪超過百萬。

華南銀行今年則規劃將招募 200 名 MA，是目前公股行庫中，釋出名額較多的銀行，其中一般組 MA 名額共 160 名、資訊及專業 MA 則有 40 名。

根據華銀規劃，今年第一批招募將配合校園徵才活動辦理，預計共釋出 90 個名額，一般 MA 起薪 4 萬 6000 元，資訊組的 MA 起薪 5 萬 5000 元，如果具備金融相關經歷及專業證照者，年薪更有機會上看百萬元。

華銀的 MA 培育計畫以兩年為期，結訓後依個人能力及意願，分發至總行的授信徵審、信託、風險管理等單位，甚至是海外分行等營運據點發展；中長程目標則是讓 MA 在入行 5 年後，有機會成為未來銀行基層主管人選。

合庫銀行今年規劃招募 422 名新血，將分兩梯次分批招募，其中儲備幹部預計招考 45 名，起薪 50700 元起跳，一般行員則規劃招考 152 名，起薪 37800 元，理財人員則規劃招考 50 名，起薪 49700 元。另外，法務人員則規劃招募 10 名，起薪近 6 萬元起跳。

彰銀的 MA 招募則以語言進行分組，英文組預計招募 45 名、日文組 5 名，在薪酬待遇部分，每月 4 萬 9500 元，試用期中或試用期滿後可視表現酌予調整薪資。