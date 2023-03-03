〈台大校園徵才〉研華網羅三類人才衝刺工業物聯網 首度招募外國實習生

工業電腦龍頭研華 (2395-TW) 宣布加入 2023 春季校園徵才行列，除了祭出正職職缺外，更將實習生按職能分為管理、技術、新創等三類，並首度將招募對象擴及外國菁英，提前網羅全球多元人才加入工業物聯網的行列。

研華 2023 春季校園徵才預計招募職務包含管理、技術、新創等三大類人才，歡迎機械、航太、電機、電子、光學、光電、物理、數學、資訊、通訊、工業工程、供應鏈、工程相關、商管、設計以及外語等人才，除校園徵才，研華目前亦開出近百職缺。

此外，為活絡全球多元人才招募與發展，更首次將招募對象擴及外國菁英，期望今年度至少招募 10 位以上外國籍人才，提前進入研華、加入工業物聯網產業。

研華人力資源部協理劉蔚志表示，去年成立人才發展策略部（Talent Cultivation COE，TCC）起，積極深化人才培育及相關制度發展，期望能藉完整的策略佈局與機制規劃，讓同仁不僅在既有工作有效發揮、有所成長，更能在研華看到完整的個人職涯規劃與未來。

劉蔚志進一步說明，為深化研華品牌形象今年開始針對大學生啟動 Open House Day，將主動邀請各校同學至研華全新落成物聯網園區進行參訪，也將與特定學校合辦職涯講座與課程，未來並將持續耕耘校園關係。

2023 春季校園徵才，研華將陸續於台灣大學（3/4）、陽明交通大學（3/11）、清華大學（3/18）、政治大學（3/24），以及台灣科技大學（3/31）設立校園徵才攤位，屆時將有各單位高階主管與企業學長姊到場提供職涯諮詢與說明。