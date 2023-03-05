大立光2月營收25.56億元探36個月來低點 估3月營收回春

大立光 (3008-TW) 今 (5) 日公布 2023 年 2 月營收爲 25.56 億元，爲 36 個月來單月營收新低，月減 21.37%，年減 2.11%；大立光預估 3 月客戶的拉貨動能將回升，營收可望較 2 月成長，同時，客戶對新產品的需求仍持續開發中。

大立光 2023 年累計 2 月營收 58.22 億元，年減 8.7%。由於大立光爲蘋果手機鏡頭主要供應商，也爲台系蘋果零組件廠營收的領先指標，在大立 2 月營收數字表現不佳的狀況之下，台系蘋果相關零組件廠 3 月營收恐難有表現。

大立光的 2023 年 2 月出貨產品結構顯示，以 1000 萬畫素產品為多數，1000 萬畫素以上鏡頭占比 50-60%，800 萬畫素鏡頭產品占比 0-10%，2000 萬畫素以上產品占比爲 10-20%，低於 500 萬畫素產品為 20-30%。

大立光目前處於光學元件業淡季，對客戶需求看法並不樂觀，市場仍關切大立光接下來今年在台中工業區一座新廠的新產能開出狀況。同時，大立光對於去年下半年股利配發每股現金股利 46 元，將在 3 月 16 日除息交易。

大立光 2022 年全年營收 476.7 億元，毛利率 54.7%，年減 5.24 個百分點，稅後純益 226.19 億元，年增 21.14%，每股純益 169.47 元。

大立光 3 日股價收在 2230 元，較前一交易日上漲 20 元或 0.9%，成交量 578 張。