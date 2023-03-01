台泥年度徵才起跑 釋出九大領域職缺 同步啟動海外人才派任計畫

台泥 (1101-TW) 今 (1) 日 2023 年徵才計畫，釋出九大領域職缺外，也同步啟動包括義大利、葡萄牙、法國、荷蘭、及土耳其等多國海外人才派任計畫，全面向國際人才招手。

台泥此次鎖定九大領域職缺，從電力交易、再生能源、三元鋰電池、儲能、電動車充電、碳管理、低碳建材、綠色資源循環到 ESG 策略，其中，光是將在今年第二季試車的高雄小港超級電池工廠就需求至少 400 人。

在全球布局方面，台泥董事長張安平表示，企業的舞台應該放眼國際，全球是一個多元化的市場，多元化的資源必須要有多元化的人才互相合作，才能前進到未來的世界。

因應全球化新能源事業布局，台泥今年協助義大利子公司 NHOA 來台招募，提供海外派任職缺，可前往義大利、葡萄牙、法國、澳洲等國家，擔任儲能項目市場拓展、建置及專案管理之職務。

台泥 2023 年徵才計畫將從 3 月 4 日台大校園徵才博覽會起跑，不僅張安平將親自到場，NHOA 人力資源主管也將抵台參與徵才活動，而台泥後續也預計前進陽明交通、成大、清華、北科大、台科大、中原等 11 所學校。

台泥表示，今年徵才訴求「自我實現價值」，希望年輕人在尋找工作時不只是追求自我成長與生活品質，也可以選擇一份環境友善，與地球共好的職業，甚或以更積極的胸懷，抱持為生命服務的志向。

此外，台泥內部近年也強化國際化基礎能力培養，與麻省理工學院 (MIT) 簽約並透過線上課程、交流會議與新能源專題研究、讓研究與應用雙管齊下，也為台泥培養更多的優秀尖兵。