Fed官員巴爾金：目前沒有暫停升息的理由 利率可能高於5.5%

里奇蒙聯準銀總裁巴爾金 (Thomas Barkins) 周五 (3 日) 表示，他認為聯準會 (Fed) 今年沒有暫停升息的理由，但可以用較從容的步調升息，並認為目前確實存在著利率區間最高升到 5.50-5.75% 的可能性，儘管最終仍取決於經濟數據。

巴爾金在史丹佛經濟政策研究所演講時表示，他擔心通膨降得很慢，迫使 Fed 更進一步升息。他說：「通膨可能已經過了頂峰，但我認為回到 (2%) 目標需要時間，因此，我相信我們還有要做的工作。」

為了壓制通膨，Fed 在不到一年內把基準利率從近零提高到 4.50-4.75%，巴爾金認為，現在的 Fed「用比去年從容的方式升息」是合理的，這可能代表他支持 Fed 本月會議繼續升息 1 碼 (25 個基點)。

巴爾金主張用比去年和緩的步調繼續升息以壓制通膨，暗示他支持本月升息 1 碼。(圖: 里奇蒙聯準銀行)

他表示，雖然目前利率已經處於足以緩和經濟成長的限制性水準，但要讓通膨持續回落，需要繼續升息並保持在高點。而用更為從容的步調升息，能讓未來決策更有彈性，無論是必須讓高利率保持更長時間，還是必須進一步升息。

Fed 官員目前大多支持本月升息 1 碼，但對終點利率是否高於去年 12 月預測的 5.0-5.25% 並無一致的看法，並強調升息幅度取決於經濟數據。

亞特蘭大聯準銀總裁波斯提克 (Raphael Bostic) 周四表示，會讓經濟數據引導他的看法，目前確實有升息的理由，但保持較小的升息步調，可以讓整個經濟體只在春季感受到升息衝擊。

至於何時可能暫停升息，波斯提克認為可能在夏中或夏末發生，因為屆時對情勢有更多了解。

巴爾金則認為未來還有額外的升息，並且預料 Fed 在未來一年內都不會降息。他認為，目前確實存在終點利率達到 5.50-5.75% 的可能性，一如某些市場人士的押注，這顯示通膨實際上比很多人預測的更難纏。

他說：「這裡我回到取決於經濟數據的立場。如果我的看法正確，通膨依然難纏，我們可以進一步升息。但當然，如果我看錯了，我反而覺得開心。」

巴爾金今年並非聯邦公開市場委員會 (FOMC) 投票委員，但意見會反映在利率預測點狀圖中。

Fed 偏好的通膨指標、個人消費支出 (PCE) 物價指數在 1 月上漲 5.4%，從去年 12 月的 5.3% 略為加速，而且遠高於 Fed 希望達到的 2% 目標。同時，美國 1 月失業率為 3.4%，是 1969 年以來最低水準，而且非農就業人口大增逾 50 萬，力道之強讓市場跌破眼鏡。

巴爾金說，他不確定支出能否保持強勁，但可以確定的是，勞動力市場「非常緊俏」。

他表示，強勁的勞動力市場讓勞工要求更高薪水，帶來推升通膨的壓力，加上通膨一連兩年未退燒，促使企業持續調漲產品價格，然而勞工薪資成長趕不上物價的飛漲，讓消費者感到「筋疲力盡」。

在 Fed 3 月 22 日公布決議以前，還有兩份重要經濟報告：下周五 (10 日) 的 2 月非農就業報告，以及 15 日的 2 月消費者物價指數 (CPI)。

Fed 理事華勒 (Christopher Waller) 周四說，如果 1 月過後的就業和通膨數據降溫，他將支持再升息兩、三次，預估終點利率將落在 5.1-5.4% 之間。但如果數據過於火熱，就必須進一步提高利率。