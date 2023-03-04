巴克萊點出谷歌兩大危機 上半年股價恐僅區間波動

巴克萊分析團隊周五 (3 日) 研究報告指出，在下半年數位廣告市場重新加速，且投資者對競爭和利潤率的擔憂消退之前，Alphabet (GOOGL-US) 股價恐只會區間波動。

該分析團隊給予 Alphabet 股票「加碼」評級，目標價 160 美元。

該報告指出，儘管 Alphabet 在人工智慧領域 (AI) 領先多年，但 Alphabet 股票面臨兩方面的新風險：

產出具 AI 輔助的搜尋結果成本較高 搜尋業務的市占可能流失給對手 ChatGPT、蘋果 (AAPL-US)、微軟 (MSFT-US) 的 Bing 或其他。

他們表示，Alphabet 最令他們擔憂的是，倘若現今大多數無點擊搜尋都轉換成 AI 輔助結果，那 Alphabet 營業利益恐受重大衝擊。

此外，他們指出，蘋果很有可能將 Siri 升級成具有最新 AI 技術的語音助理，或者歐盟 / 司法部審查谷歌 - 蘋果 TAC 協議 (流量獲取成本)，以至於推動蘋果進入付費搜尋，那麼谷歌透過 iOS 多達 20% 的搜尋市占恐岌岌可危。

最後，分析師認為，微軟也可能在桌上型電腦中積極推廣經 AI 升級後的 Bing，進而搶走谷歌搜尋在該領域的市占，儘管這演進時間要長一些。

分析師認為，谷歌處於新時代，投資人不能認為搜尋同業現在僅有 5% 市占就輕忽，不僅該留意不斷更新的 AI 新技術，且谷歌與其夥伴之間的合作關係如何演變，也是一大重點。

即便如此，巴克萊仍看漲 Alphabet 股價，因為下半年廣告市場可望開始復甦，一旦廣告市場進入開始復甦的最前沿，谷歌就會獲重新估值。