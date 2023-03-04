大摩預測蘋果5大利多 8個月來首次上調目標價

投行摩根士丹利 (大摩) 自 8 個月來首次上調蘋果目標價，預計蘋果將推出新產品，並可能推出 iPhone 訂閱計畫，推動蘋果週五 (3 日) 股價起飛逾 3.51% 至每股 151.03 美元，重返 150 點大關。

大摩近期分析退休基金和其他機構持有蘋果股票的比例，分析師建議投資人立即買入蘋果股票，預測蘋果未來 6-9 個月將出現五大特殊順風 (如下)，促使蘋果成為其 2023 年的投資首選。

服務業務重新加速增長

創紀錄的毛利率

iPhone 15 激發壓抑的需求

蘋果 AR/VR (擴增實境 / 虛擬實境) 頭戴設備

潛在的硬體訂閱服務

大摩週五 (3 日) 發布一份致投資人的報告，基於同樣的預期，大摩分析師將蘋果目標價從每股 175 美元上調至每股 180 美元，強調這五大利多仍然存在並提供更多細節。

大摩在新報告重申：「蘋果仍面臨具有挑戰性的總體經濟背景，加上 iPhone 產能短缺，以及揮之不去的新冠疫情限制，然而，除此之外，預期蘋果未來 12 個月處於『催化劑豐富的事件路徑』被投資人低估了。」

大摩點評，投資人小看蘋果服務業務增長。從表面上看，蘋果服務營收自 2021 財年強勁的兩位數增長下降到過去 6-9 個月的個位數增長。然而，這是美元強勁的背景下發生的，若按不變匯率計算，服務業務仍以較低的兩位數增長。

大摩指出，蘋果 2023 年發布的產品是後市可期的關鍵 (圖片：AFP)

大摩預測從 2023 財年到 2024 財年，蘋果服務營收將再次加速增長，這在一定程度上是由於 2022 年新增 1.2 億 iPhone 用戶，推動蘋果可以獲利並受益於匯率的改善。

大摩還指出，蘋果 2023 年發布的產品是後市可期的關鍵，歷史表明，投資人應該在關鍵產品發布前 6-9 個月持有蘋果股票，蘋果新的 AR/VR 頭戴設備和 iPhone 15 的發布都是即將到來的關鍵催化劑，前四大利多因素有可能推動蘋果股價走向每股 180 美元。

雖然蘋果 AR/VR 頭戴設備和硬體訂閱服務尚未問世，大摩樂觀認為，即使蘋果 AR/VR 頭戴設備需要一段時間才能獲得成功，但它終將成功。

大摩分析，投資人過往以來低估蘋果新產品服務發布的長期影響，在過去 5 年裡，蘋果推出的產品和服務營收平均占蘋果年收入的 6% 左右。

不過，大摩對蘋果是否會推出傳聞的 iPhone 訂閱服務不那麼有信心，但大摩預測，如果蘋果真推出硬體訂閱服務，對其股價的影響將會是巨大而深遠。