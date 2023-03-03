欣興旗下軟板廠同泰前2月營收1.9億元 下滑逾4成

欣興 (3037-TW)、台表科 (6278-TW) 轉投資軟板廠同泰 (3321-TW) ，今 (3) 日公布最新營收，2023 年 2 月營收爲 1.08 億元，月增 32.64%，年減 23.38%，2023 年 2 月營收 1.9 億元，年減 41.07%，同泰高層主管指出，將搶攻歐美及日本車廠的電源長板市場。

同泰在去 (2022) 年遭遇需求疲弱及資產減損不利影響之下，全年大幅虧損 2.67 億元，換算每股虧損 1.71 元，也爲同泰連續 7 年虧損，同泰 2 日起遭打人全額交割股，連兩日股價跳空跌停今天收在 6.11 元，創 2020 年 4 月以來股價新低。

同泰由於經營呈現連續虧損，截至 2022 年 12 月底止，帳上待彌補虧損達 8.9 億元，對股本 15.61 億元的同泰而言，虧損己超過股本的二分之一，同泰決議辦理減資近 57%，以彌補虧損，預計減資後股本爲 6.72 億元，同泰將於 5 月 24 日的股東會中討論此一減資彌補虧損案。

同泰主管指出，看好電動車的長連接板需求，但在目前的市場環境之下，中國大陸新能源車的長連接板市場，盡爲陸廠以低價搶占，同泰目前以搶攻歐美及日本車廠的電源長連接板市場爲重要目標。

同泰去年下半年受供應鏈遭疫情封控影響，全年營收僅 16.7 億元，年減 25.52%，創掛牌以來新低，加上辦理資產減損，造成全年大虧 2.67 億元，每股虧損 1.71 元，也爲同泰連續 7 年虧損，截至 2022 年底，每股淨值僅 3.8 元。