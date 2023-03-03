台灣50新增華新、剔除南電 相關調整3/20生效

富時羅素公布成分股調整，其中台灣 50 部分，新增華新 (1605-TW)，刪除南電 (8046-TW)，另外包括長榮航 (2618-TW)、光寶科 (2301-TW)、富邦媒 (8454-TW)、和碩 (4938-TW)、台灣高鐵 (2633-TW) 則列為候補名單，相關調整將在 3 月 20 日生效。

富時羅素今 (3) 日公布包括台灣 50 指數、台灣中型 100 指數、台灣資訊科技指數、台灣發達指數及台灣高股息指數審核結果，如有指數成分股在下次定期審核前被刪除，將以本次候補名單遞補，而候補名單自即日起生效。

至於台灣中型 100 指數成分股中，成分股新增南電 (8046-TW)，刪除華新 (1605-TW)，候補名單則有中興電 (1513-TW)、中鼎 (9933-TW)、豐興 (2015-TW)、晶華 (2707-TW)、彩晶 (6116-TW)、神達 (3706-TW)、士電 (1503-TW)、漢唐 (2404-TW)、聯合再生 (3576-TW)、威盛 (2388-TW)。

在台灣資訊科技指數則無新增成分股，但刪除大同 (2371-TW)；而台灣發達指數新增大同 (2371-TW)，此次並未刪除任何一檔成分股；台灣高股息成分股則維持現狀，沒有新增或刪除的個股。