FFA遠期契約運價季季增 海岬船商裕民、中航喜迎旺市

隨著中國解封、當地房市止穩，鋼市需求轉強並推升近期鐵礦砂價格，主要運送鐵礦砂的大型散裝船指標─波羅的海海峽型指數 (BCI) 最新報價更狂飆 46.92%，法人指出， FFA 遠期契約運價呈現季季增態勢，看好主要經營海岬型船舶的裕民 (2606-TW)、中航 (2612-TW) 最受惠。

中鋼日前開出盤價連 3 漲，並罕見對外預告鋼價將調漲，在此同時，澳洲煤鐵礦原料價格持續走升，近日煤礦最新報價來到每噸衝破 400 美元，創近 1 年新高，而鐵礦砂也漲至每噸近 130 美元。

因此，主要運送鐵礦砂的海岬型船舶需求快速升溫，BCI 最新報價強彈 46.92%，近一周已狂飆 108%，推升波羅的海綜合指數 (BDI) 反彈 21%，一周來漲幅超過 50%。

法人指出，據過去 10 年統計數據，BDI 指數於中國農曆新年過後一個月上漲機率高達 90%，加上中國解封帶動鋼市景氣回暖，煉鋼原料運輸需求提升，運價持續看漲。

另一方面，從 FFA 海運遠期契約運價觀察，第一季為 7900 美元，第二季為 1.32 萬美元，第三季為 1.9 萬美元，呈現季季增態勢，反映市場對中國解封看法偏多。

考量散裝運價趨勢向上，散裝航商營運將重拾成長動能，法人認為，目前海岬型運價水準明顯低估，未來彈升幅度將最顯著，可留意海岬型船舶占比高的散裝航商裕民、中航。

其中，中航今明兩年預計將加入 4 艘 21 萬噸新船，裕民今年也預計交付 5 艘新船，正好搭上這波漲價潮可期。