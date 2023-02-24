慧洋-KY連2年賺逾1股本 看散裝有供給缺口將再購置2艘新船

散裝航商慧洋 - KY(2637-TW) 今 (24) 日公布去年財報，全年稅後純益達 105.69 億元，年增 28.19%，每股純益 (EPS)14.16 元，再創獲利新高記綠，連續 2 年賺超過 1 個股本，展望後市，慧洋認為，散裝市場仍有一定的供給缺口，因此，董事會今日也通過再添購 2 艘 Handy 新船。

慧洋去年全年合併營收 249.1 億元，年增 29.96%，營業利益 114.7 億元，年增 38.91%，稅後淨利 105.7 億元，年增 28.19%，每股純益 14.16 元。

慧洋指出，去年受惠散裝市場蓬勃熱絡，全年換約漲幅達 21.4%，推升本業營業利益率衝上 46%，創歷史新高，展望今年，雖比較基期已高，仍樂觀今年固定租約有 5.88% 的換約漲幅。

而慧洋去年共交付 6 艘新船，今、明兩年預計分別新增 7、4 艘新船，均為最新環保節能船。

慧洋目前旗下船隊已達 140 艘船舶，平均船齡約 7 年，慧洋董事會也通過新船採購案，預計再向名村造船廠增購 4 萬噸輕便型 Handy 2 艘，金額不高於 3300 萬美元，預計分別將於 2025、2026 年陸續交船。

展望後市，慧洋維持審慎樂觀看法，即便全球貿易盛況已較疫情期間趨緩，但今年兩大環保新規上路後，看散裝市場仍有一定的供給缺口。

慧洋強調，將維持穩定購船政策因應市場供給缺口，並將積極處分營運成本較高的老舊船舶，以強化船隊營運效率。