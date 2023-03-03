特斯拉宣布將減用碳化矽、改採無稀土永磁馬達 SiC廠和稀土商聞之色變

特斯拉舉行備受矚目的投資人日，揭露「宏偉計畫」第三階段，宣布下一代電動車將大砍碳化矽 (SiC) 用量 75%，並將設計一款完全不使用稀土的永磁馬達，導致 SiC 龍頭廠和稀土材料商的周四 (2 日) 股價重挫，部分晶片股也下跌。

特斯拉這次活動重點之一是生產效率和成本控制，工程主管 Colin Campbell 展示特斯拉打算如何降低汽車動力傳動系統 (powertrain) 的成本時說：「碳化矽晶體是下一代動力傳動系統的關鍵，但其價格昂貴，因此我們找出一個可以把碳化矽用量減少 75%，但不會犧牲汽車性能或效率的方法。」

由碳化矽晶體製造的晶片廣泛應用在電動車中，其特性是更耐熱、壽命更長且節省更多能源。

特斯拉準備減用碳化矽 (SiC) 的消息，讓投資人擔憂電動車廠可能群起仿效，減用這款新世代半導體材料，SiC 材料大廠 Wolfspeed(WOLF-US) 重挫 6.98% 至每股 69.58 美元。

特斯拉宣布減用碳化矽 SiC，材料大廠 Wolfspeed 股價大跌。圖取自官網

安森美 (ON Semiconductor)(ON-US) 下跌 1.9%，報每股 76.75 美元，意法半導體 (STMicroelectronics)(STM-US) 跌 2.4%，報每股 47.78 美元。

Campbell 還說，考量到開採稀土造成的健康和環境風險，已經開發出一款完全無稀土的永磁馬達，這讓原物料供應商、美國稀土大廠 MP Materials (MP-US) 股價周四暴跌約 11% 至每股 31.89 美元。

然而，Campbell 並未說明下一代動力傳動系統可以實際應用和量產的時間表，也沒有說明目前開發新系統的費用。

在投資人大會中，特斯拉主管也無人說明任何和下一代汽車有關的具體細節。投資人原本期待會聽到和被部分分析師稱為「Model 2」車款的消息。

華爾街看法

美國銀行分析師團隊說，特斯拉的聲明還沒發展成熟，但值得注意。

美銀坦言，這對碳化矽材料業者可能是重大風險，如 Wolfspeed、 Coherent(COHR-US) 和日商羅姆半導體 (ROHM-US)，而設備商包括安森美、歐洲的意法半導體和英飛凌 (Infineon) 也面臨風險。

New Street Research 分析師大致持相同看法，並表示，特斯拉的聲明對晶片製造商來說其實是件好事，他們預期整個電動車業、甚至電動車以外的產業，對晶片需求將保持在高點。

他們說，新動力傳動系統的逆變器 (inverter) 將採用混合架構，也就是混用矽和碳化矽晶體，這兩種類型的晶體將負責處理特斯拉車輛負載高檔，主要是車輛加速期間。

New Street 分析師說，這種混合架構僅針對新平台打造，也就是低價、小型且較低性能的車款，但現有車款如 Model S、X、Y 和 Model 3 或是純電皮卡 Cybertruck 都不會使用。

富國銀行分析師對 Wolfspeed 和安森美維持「優於大盤」的投資評等，目標價分別為 110 美元和 95 美元。

富國銀援引 Yole 集團的資料指出，由於汽車業需求普遍強勁，碳化矽晶片供應鏈近期供給依然吃緊。雖然每一家電動車廠都會希望能在控制成本的情況下擴大規模，但短期內，他們將更擔心如何確保新車款的碳化矽晶片供應，因為許多車款將在今年和明年陸續推出。

特斯拉的宏偉計畫第三階段缺乏具體內容。(圖: AFP)

特斯拉雖然談了很多新故事，但因為沒有發表新產品，且計畫缺乏具體細節，導致周四收盤重挫 5.85% 至每股 190.90 美元。

很多新故事，但投資人想聽更多

巴隆周刊 (Barron"s) 評析，特斯拉雖然講了很多新故事，但投資人想聽更多，是令人失望的主因。

巴隆指出，特斯拉過往舉辦重大活動後，股價通常會走低。例如去年 9 月 30 日人工智慧日 (AI day) 發布人形機器人 Optimus，當天股價下挫 8.6%。2020 年 9 月，特斯拉在電池技術日提出低成本電池願景，但當天股價下跌 10.3%。

特斯拉流通在外可交易的股票，很大一部分由散戶投資人持有，約占 44%，比率遠高於 FAANG 尖牙股和微軟散戶所持有的平均的 18%。

當散戶持股比重高，股價往往更容易波動，因為散戶比機構法人更頻繁買賣股票。從數字來看，特斯拉股價的平均波動率約 70%，尖牙股 + 微軟為 44%，標普 500 指數約 16%。