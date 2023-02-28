Fed理事：不支持提高2%通膨目標

美國聯準會 (Fed) 理事傑佛森 (Philip Jefferson) 週一 (27 日) 表態不支持提高 2% 通膨目標，因為這將損害聯準會的信譽。

聯準會在 2012 年正式採用 2% 的通膨目標，但多年來，聯準會一直難以將通膨率提高到該目標。新冠疫情爆發後，通膨飆升，聯準會偏愛的通膨指標之一，美國去年 6 月個人消費支出 (PCE) 物價指數年增 6.8%，然後在今年 1 月份降至 5.4%。

許多經濟學家擔憂，聯準會必須導致經濟嚴重衰退，才能使通膨率回到 2% 的目標，一直呼籲聯準會務實地接受更高的目標。

去年 12 月，聯準會主席鮑爾表示，聯準會並未考慮改變其通膨目標 (圖片：AFP)

安聯集團首席經濟顧問伊爾艾朗 (Mohamed El-Erian) 2 月 17 日接受《彭博》專訪時就表示，聯準會無法在不「摧毀經濟」的情況下將通膨率降至 2% 的目標水準，因為他認為 2% 的目標不是「正確的目標」。

聯準會理事傑佛森 (Philip Jefferson) 週一指出：「長期以來，我一直認為當前的通膨可能比人們預期更持久，我並不幻想將通膨率回落到 2% 會很容易，但提高通膨目標將損害聯準會信譽。」

傑佛森認為，聲譽受損將削弱聯準會在不導致高通膨的情況下應對經濟衰退的能力。此外，如果更高的通膨的目的是提高聯準會應對金融危機後嚴重衰退的能力，那麼更好的戰略方法可能是「依靠更有力的監管和總體審慎政策 」，這可能有助於減少此類事件發生的可能性。

去年 12 月，聯準會主席鮑爾表示，聯準會並未考慮改變其通膨目標。聯準會大約每五年對其貨幣政策戰略進行一次審查，下一次審查可能在 2024 年開始。