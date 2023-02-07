〈紐約匯市〉延續非農後升勢 美元兌歐元登四周高點 土耳其里拉創新低

美元兌歐元周一 (6 日) 躍升至四周高點，延續上周五 1 月非農就業報告帶來的氣勢，並押注強勁的就業市場將促使聯準會 (Fed) 延長升息周期。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY) 上漲 1.12%，報 102.92，是 1 月 12 日以來最高，漲幅則是去年 9 月 23 日以來最大。

歐元兌美元貶值 0.6% 至 1.0724 美元兌 1 歐元，是 1 月 9 日以來最低，上周五曾貶值 1%。不過，歐元距離上周的 10 個月高點 1.034 美元仍不遠。

Monex USA 營運和交易副總裁 John Doyle 說，上周五的非農就業數字，強化 Fed 再度升息 1 碼 (25 個基點) 的可能性，而且也降低年底前終將降息的機率，這是股市下挫、美元揚升的主因。

他認為，美元從去年 11 月底至今的貶勢令人印象深刻，但現在看起來似乎有點跑過頭。

美國上周五公布，1 月非農就業新增 51.7 萬人，遠勝經濟學家預估的 18.5 萬人，去年 12 月則從原本公布的 22.3 萬人上修為 26 萬人。1 月平均每小時工資年增 4.4%，較 12 月的 4.8% 和緩，但高於經濟學家預測的 4.3%。

美國財長葉倫周一表示，美國仍能走上躲過經濟衰退的道路，目前通膨已經下滑，而且從勞動力市場來看，經濟仍然強勁。

土耳其里拉一度貶至 18.85 里拉兌 1 美元歷史低點。當地周一在日出前發生規模 7.8 強震，下午又遭遇另一波強震，路透報導，目前在土耳其和敘利亞交界處已有超過 3700 人喪命，救災人員努力在瓦礫堆中進行搜救任務，但低溫對倖存者是一大考驗。

英鎊兌美元貶值 0.1% 至 1.20245 美元兌 1 英鎊，改寫一個月新低，市場交轉轉向英國經濟成長數據，以及英國央行 (BOE) 官員對升息的發言。

日元兌美元貶值逾 1%，日經新聞周一報導，根據日本政府和執政黨的匿名消息來源，日本銀行 (BOJ，央行) 副總裁雨宮正佳是日銀下一任總裁最有可能的接任者。

不過內閣官房副長官磯崎仁彥在周一的記者會中說，日本政府未就接任央行總裁一事接洽雨宮正佳，形同駁斥日經的報導。

Saxo 策略師說，雨宮正佳被視為較偏鴿派的總裁人選，此消息沖淡日銀在新總裁帶領下，邁開貨幣政策正常化步伐的可能性。

比特幣變動不大，報 23015 美元，仍保持在上周觸及的五個多月高點 24258 美元附近。

截至周五 (3 日) 台灣時間約 6:00 價格：