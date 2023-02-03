〈紐約匯市〉歐洲和英國央行升息符合預期 美元彈升 歐元英鎊走軟

歐洲央行 (ECB) 和英國央行 (BOE) 周四 (2 日) 雙雙升息 2 碼 (50 個基點)，由於升幅在市場預料之中，加上英國表示通膨可能已經觸頂，歐元、英鎊不升反貶，美元則在聯準會 (Fed) 決策會議隔日轉升。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY) 上漲 0.74%，報 101.71。

ECB 周四表示，下個月還會有同樣的升息幅度，代表至少還會再有一次 2 碼的升幅，之後再評估政策路徑。

BOE 同日升息 2 碼，但不再強調必要時繼續「強力」升息，並認為通膨可能已經觸頂。

Convera 資深市場分析師 Joe Manimbo 說：「ECB 決策或多或少符合預期，BOE 的發言略偏鴿派，因而抑制美元的貶勢。這讓人感受到，央行官員認為通膨朝正確的方向前進，而稍微感到寬慰。」

歐元兌美元貶值 0.7% 至最高升至 1.10913，英鎊兌美元則貶值 1.09% 至 1.2240，創 1 月 17 日以來最低。

道明證券資深外匯策略師 Mazen Issa 表示，ECB 的一部分談話也偏鴿，顯示全球央行似乎正朝政策轉向前進。他說：「各國央行都處在由經濟數據決定的模式，但這也代表他們不再握有掌控權，現在基本上是由市場領導央行。」

美元周三曾在 Fed 會議後重挫至 100.80，觸及九個月低點，主因是市場認為 Fed 主席鮑爾對未來政策方向的談話偏鴿派。

鮑爾說，美國通膨減緩 (disinflation) 已經進入初步階段，但距離宣布抗通膨勝利為時還早，Fed 將進一步升息並把利率保持在高點，今年不會降息。

道明的 Issa，鮑爾昨天的發言讓投資人懷疑，去年 12 月利率預測點狀圖是否還管用。Fed 官員 12 月預測終點利率將超過 5%，但期貨交易員押注利率將在 6 月觸頂、達到 4.88%，並在 12 月以前降到 4.40%。

周四公布的數據顯示，美國上周初領失業救濟金人數意外下滑，顯示儘管利率高、經濟衰退疑慮增加，勞動力市場依然強勁。美國勞工第 4 季的生產力增速則高於市場預期，導致勞動力成本的上升速度趨於和緩。

投資人焦點轉向本周五將公布的 1 月非農就業報告，市場預估新增就業人數為 18.5 萬人。

截至周五 (3 日) 台灣時間約 5:00 價格：