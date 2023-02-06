高盛將投資歐洲生物甲烷項目10億歐元

高盛資產管理公司 (GS-US) 周一 (6 日) 表示，它已啟動一項名為 Verdalia Bioenergy 的生物甲烷業務，並計畫未來 4 年在歐洲投資超過 10 億歐元。

生物甲烷是石化天然氣的低碳替代品，由有機廢物分解產生，被視為歐盟降低碳排放努力的關鍵支柱。

根據估計，需要約 800 億歐元的投資才能將歐盟的沼氣和生物甲烷產量提高 10 倍，以達到 2030 年每年 370 太瓦時 (TWh) 的目標，從而加速脫碳並提高能源安全。

資產經理周一表示，Verdalia Bioenergy 將投資於早期生物甲烷開發項目和現有資產，以為歐洲的脫碳和能源安全議程做出貢獻。

高盛已簽署一項協議，收購西班牙處於中期開發階段的生物甲烷項目組合，總產能約為每年 150 吉瓦時 (GWh)。

高盛資產管理基礎設施業務總經理波阿拉 (Matteo Botto Poala) 表示：「我們認為就基礎設施投資而言，生物甲烷是當今能源轉型中最引人注目的部分之一。」

生物甲烷可以像天然氣一樣使用，並使用相同的基礎設施輸送，但不會產生同樣高水平的破壞氣候排放物。

歐洲沼氣協會指出，沼氣和生物甲烷生產已經在歐洲創造了 21 萬個綠色工作崗位，每年減少 6000 萬噸溫室氣體排放。