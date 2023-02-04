〈紐約匯市〉美非農超預期 給Fed更大升息空間 美元強升逾1%

美元周五 (3 日) 強升逾 1%，創下接近 6 個月以來最突出的單日表現，當日公布的 1 月非農就業報告遠勝市場預期，強勁的就業市場給聯準會 (Fed) 更大升息空間，並扭轉交易員近期開始醞釀 Fed 即將停止升息的看法。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY) 上漲 1.12%，報 102.92，是 1 月 12 日以來最高，漲幅則是去年 9 月 23 日以來最大。

美國勞工部周五公布，1 月非農就業新增 51.7 萬人，遠勝經濟學家預估的 18.5 萬人，去年 12 月則從原本公布的 22.3 萬人上修為 26 萬人。1 月平均每小時工資年增 4.4%，較 12 月的 4.8% 和緩，但高於經濟學家預測的 4.3%。

Bannockburn Global Forex 首席市場策略師 Marc Chandler 形容，1 月非農是個「怪物數字」。

歐元兌美元貶值 0.98% 至 1.08040，英鎊兌美元貶值 1.39% 至 1.20550，是 1 月 6 日以來最低，為去年 12 月 15 日以來最差單日表現。

美元兌日元勁揚 1.82% 至 131.20，是 1 月 18 日以來最高，並創下去年 6 月 17 日至今最大單日升幅。

Fed 本周三一如預期升息 1 碼 (25 個基點) 之後，交易員開始押注 Fed 可能在某個時間點停止升息，但周五的非農報告澆熄了這個可能性。

Bannockburn 的 Chandler 說：「Fed 會議後，市場看起來握有優勢，仍然押注 Fed 將降息，導致殖利率和美元下滑，但經過 48 小時，我認為現在看起來變成是 Fed 再度占上風。」

Fed 官員去年 12 月預測，終點利率將超過 5%，而且會把利率保持在限制經濟成長的水準一段時間，以打壓通膨。

周三決策會議後，交易員原本預測終點利率低於 5%，且 Fed 會在下半年開始降息，但周五的非農報告出爐後，交易員如今預測終點利率將在 6 月觸及 5.03%，從周四下午的 4.88% 上升。

隨著繼續升息預期心理轉濃，人們也愈擔憂經濟不景氣。Allspring 全球投資資深策略師 Brian Jacobson 說：「每當我們看到如此重要的數據，就會再度擔心起 Fed 動向。人們可能害怕 Fed 會過度推進，帶來的不是經濟軟著陸，而是一場車禍。」

下一份可供研判 Fed 政策路徑的經濟數據，將是 2 月 14 日公布的消費者物價指數 (CPI)。

截至周五 (3 日) 台灣時間約 6:00 價格：