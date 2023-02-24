梅斯特：希望能在經濟不衰退之下讓通膨降溫

克利夫蘭 Fed 行長梅斯特 (Loretta Mester) 周五 (24 日) 表示，利率可能需要繼續走高才能讓通膨回到可接受的水平。

她在接受《CNBC》採訪時表示，她認為 Fed 的基準利率必須升至 5% 以上並維持一段時間。聯邦基金利率設定銀行間隔夜拆款的相互收費水平，但會波及多種形式的消費者債務，目前處於 4.5%-4.75% 的目標範圍內。

梅斯特表示，「我認為必須將利率提高到 5% 以上。」「至於升到多高還有待分析；這將取決於經濟隨著時間過去如何演變。但我的確認為，利率必須略高於 5% 並保持一段時間，才能讓通膨率持續下降至 2%。」

梅斯特日前透露她在 1 月 31 日至 2 月 1 日的 Fed 政策會議中，力主升息 50 基點的少數成員之一。聯邦公開市場委員會 (FOMC) 最終通過升息 25 基點。

雖然她在今年的 FOMC 中沒有投票權，但可以參與決策。她說她還不確定是否會在 3 月再次開會時推動升息 50 基點。

她說，「我不作預先判斷。」「我們會在會議上做出戰術決定。」

許多經濟學家預計，如果不讓經濟陷入衰退，Fed 將無法實現其通膨目標。根據亞特蘭大 Fed 的數據，2022 年第 4 季 GDP 成長率為 2.7%，2023 年第 1 季的成長率約為 2.5%。

梅斯特說，她認為如果經濟真的收縮，也不會是嚴重的衰退。她還表示希望 Fed 能夠在不破壞勞動市場的情況下實現其目標；即使 Fed 持續升息，但勞動市場表現出驚人的韌性。

她說，「我的確認為在勞動市場上可以兩者兼得。我們可以擁有一個健康的勞動市場，也可以恢復物價穩定。」「但我也認為，如果想要長期維持健康的勞動市場，就必須恢復物價穩定，這一點非常重要。」