美全面禁抖音在即 抖音忙推青少年帳戶每日限用60分鐘

面臨外界抨擊不斷，美國青少年熱愛的短影片 app 抖音周三 (1 日) 宣布，將自動限制 18 歲以下用戶的使用時間。

抖音表示，將把 18 歲以下用戶的帳戶重置為每日限用 60 分鐘，一旦達到上限，用戶將須輸入密碼才能延長平台使用時間。

抖音信任與安全負責人 Cormac Keenan 表示，將時限定為 60 分鐘是參考當前學術研究，以及波士頓兒童醫院數字健康實驗室的專家建議所做出的決定。

抖音透過聲明說：「倘若青少年退出 60 分鐘時限的默認值，且一天內在抖音上花費超過 100 分鐘，我們也會提示青少年設置每日的螢幕時間限制。我們測試發現，這方法可以讓設定螢幕時間的工具使用率提高 234%。」

抖音 app 已限制 13 至 15 歲用戶的某些功能，例如在影片下發表評論或直接私訊他人的功能，且只有 18 歲及以上的用戶才能開直播。

抖音在美國擁有 1 億以上的用戶，是 2022 年下載次數最多的 app，但大眾不僅批評該社交媒體對青少年的危害，也質疑其北京母公司字節跳動恐將用戶數據提供給中國政府，儘管抖音高層一再否認並堅稱不會與政府共享數據，但聯邦和州立法者已呼籲或實施禁用抖音 app 的措施。

美國白宮周二指示聯邦機構， 30 天內將抖音 app 自隸屬聯邦政府的設備中卸載並刪除。美國國去年通過一項強制刪除抖音的法案，且美國 32 州的立法者也已禁止州屬設備下載該 app。

美國眾議院外交事務委員會周三投票通過立法，可賦予拜登禁用抖音的權力。

白宮新聞秘書 Karine Jean-Pierre 周三新聞發布會上表示，美政府已明確表達對抖音與其 app 的擔憂，也包括對中國在內的國家的擔憂，因為他們試圖利用數位技術和美國人的數據，以及可能會造成國安危害和風險的方式。

但她迴避拜登總統是否想禁用抖音的提問，僅稱「白宮沒有使用抖音」，但會試著與民眾在其所選的平台上互動。

抖音發言人周三對該禁令表示失望，並稱其立法匆促，且極負面地衝擊美國的言論自由。「美國禁用抖音的舉動，是向全球使用我們服務的十億多人輸出美國文化和價值觀。」

Needham 分析師 Laura Martin, 認為，對那些遭抖音搶走大量市占的社交媒體來說，現在就是翻身的大好時機，如果拜登最終禁用抖音，Snap (SNAP-US)、Meta (META-US) 的臉書，以及谷歌 (GOOGL-US) 的 YouTube 平台都將成「巨大受益者」。

抖音在美國迅速崛起，2021 年抖音每月用戶突破 10 億人，Pew 研究中心當年 8 月的調查發現，67% 美國青少年使用抖音，其中 16% 屬於長時間用戶。

根據 Insider Intelligence ，抖音控制 2.3% 全球數位廣告市場，僅次於谷歌 (包括 YouTube)、臉書 (包括 Instagram)、亞馬遜 (AMZN-US) 和阿里巴巴 (BABA-US)。

JMP 分析師 Andrew Boone 認為，倘若美國真的禁用抖音，Meta 應該會是最大受益者，因為臉書一直不斷投資在抖音的對手產品「Reels」上，但目前該產品尚未如同「動態消息 (newsfeed)」那樣建立有效的營收模式。