繼母公司Alphabet後 Waymo發動第二輪裁員 今年已裁撤8%人力

Alphabet (GOOGL-US) 旗下自動駕駛技術部門 Waymo 周三 (1 日) 宣布，今年第二輪裁員行動已解聘 137 名員工，令今年裁撤人力達 8%。

根據該公司聲明，Waymo 已裁撤一些工程職位，以「專注於商業成功」。該公司今年已裁員 209 人。

事實上，不僅 Waymo，汽車和科技業正廣泛裁員，包括通用 (GM-US)、電動卡車新創公司 Rivian (RIVN-US)，以及 Meta (META-US) 等都宣布裁員。

整體而言，各大企業已感覺開發可隨處行駛的全自動駕駛汽車 (AVs) 比預期更難、更昂貴，且機器人計程車業務獲利的前景恐怕還得等上數年。

投資者和產業觀察者相當關切，短時間內湧入數十億美元的自動駕駛技術領域要如何將其商業化。

福特 (F-US) 和福斯汽車去年 11 月終止其自動駕駛部門 Argo AI 的開發。通用汽車 2022 年在其機器人計程車部門 Cruise 上砸了近 20 億美元，甚至預期今年將擴大投資該部門。

維權投資人 TCI Fund Management 去年 11 月表示，Alphabet 「其他賭注」部門中，Waymo 佔了最大成分，但沒有理由過度投資該單位。

Alphabet 今年 1 月宣布將裁員 1.2 萬人，其中實驗項目的員工受到最大衝擊，其健康科學部門 Verily Life Sciences 1 月已裁員 200 人以上或約 15% 人力。