Jefferies推3檔2023科技股首選：Meta、Alphabet、Uber

投行 Jefferies 週一 (9 日) 預測，數家大型科技公司因其削減成本的舉措和具有吸引力的估值，今年可望表現優於市場。

網路分析師 Brent Thill 表示，2023 年他最喜歡的三大個股分別是：臉書母公司 Meta (META-US)、谷歌母公司 Alphabet (GOOGL-US)，以及 Uber (UBER-US)，他均給予這三檔「買進」評級。

該分析師重申對 Meta 股票 155 美元的目標價，以及對 Alphabet 的股票目標價為 125 美元，但他將對 Uber 的目標價自 50 美元調降至 38 美元。

Meta 週一小跌 0.42% 至每股 129.47 美元；Alphabet 小升 0.78% 至每股 88.02 美元；Uber 上漲 3.79% 至每股 27.40 美元。

Thill 指出，以 2023 年預估獲利計算，Meta 僅 16 的本益比為業界最低。他預測該公司今年將更大規模的削減支出結構，理由是 Meta 過去至少 7 年中，有 6 年的年度成本低於年度支出預測範圍的中值。

針對 Alphabet，分析師認為管理層今年將宣布大規模裁員，這將改善其利潤率。他也認為，在經濟逐步復甦時期，Alphabet 處於受益的絕佳定位。「在宏觀經濟放緩時，廣告預算最容易第一個遭下修，但在經濟復甦時也是最快恢復的項目。」

最終，Thill 預估 Uber 今明兩年的獲利將上升。他估計，Uber 每年營收將成長 19% 至 2025 年止。