Alphabet董事長：Google猶豫不決 是因為不想推出不成熟、會出錯的AI產品

Google 母公司 Alphabet(GOOGL-US) 董事長 John Hennessy 周一 (13 日) 表示，公司上周發布聊天機器人 Bard 的目的，是為了表明公司已有和 ChatGPT 類似的 AI 科技，但在產品能成熟上線之前，仍有一段路要走。

自從 2018 年以來，Hennessy 一直擔任 Alphabet 董事長。他表示，Google 已經擁有 AI 處理自然語言的技術，但這種技術還不夠成熟，無法開發出一個可以實際應用的產品，這才讓 Google 顯得有點猶豫。

Hennessy 認為，生成式人工智慧距離成為對更廣泛公眾真正有用的工具，還有一到兩年的時間。但他強調，作為一個演示工具，它是一項偉大的技術。

Hennessy 本人在科技行業擁有豐富的經歷，歷任教授、研究人員，當過科技公司創辦人。從 2000 年到 2016 年，Hennessy 還擔任美國史丹福大學的校長。

他在上周風險投資公司 Celesta Capital 舉辦的峰會上，談到了 2023 年的主要趨勢，並簡要提到，在 ChatGPT 及生成式 AI 突然爆火後，Google 也受到刺激。

為了應對 ChatGPT，Google 上周發表了一個 AI 對話工具 Bard。但是這一產品的發布太過倉促，甚至回答問題時出錯。這造成發布當天，Alphabet 的股價大跌 9%。

Hennessy 表示，Google 在推出其 ChatGPT 競爭對手方面進展緩慢，部分原因是它仍在給出錯誤的答案。Google 是目前最受歡迎的搜尋引擎，包括 YouTube 和 Google 搜索等服務，過去有時會提供不準確的資訊。

在峰會上，Hennessy 表示，Google 並不想推出一個不成熟的產品，它可能會給出錯誤的答案，甚至是一些有毒的資訊。

他表示，AI 對話工具背後的語言模型還處在早期階段，開發者需要研究如何把語言模型整合到產品中，提高回答的準確度，同時也要當心有毒資訊的輸出，「我認為整個產業現在還需要克服這個難題。」

Hennessy 補充說，他對 ChatGPT 的能力印象深刻，而且它的發展速度比他預期的要快。