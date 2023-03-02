快買博通！分析師讚：表現持續優於同業 股價隱含漲幅15%

美國私人金融科技公司海納國際集團 (SIG) 越來越看漲博通 (AVGO-US) 股票前景，理由是該公司擁有強勁的利潤率和成長潛力。

SIG 分析師 Christopher Rolland 周三 (1 日) 重申對博通股票的正面評級，並將目標價自 650 美元調升至 685 美元，較現行股價隱含 15% 以上的漲幅。博通周三微幅收低 0.12%，報每股 593.57 美元。

Rolland 寫道：「由於我們認為博通的表現將持續優於同業，所以預估博通業績整體上符合預期，且財測可能會更好。我們對博通的授權經營業務、資本配置和整合戰略仍有強勁信心。」

該分析師表示，思科 (CSCO-US) 財務業績良好，預示著博通的路由器和交換器部門也會有好表現。Rolland 也樂觀看待博通的晶片設計，令其躋身頂級行動設備。Rolland 審查網路安全領域，認為博通安全產品的市場需求強勁。

其報告指出，博通持續證明，能在半導體產業執行的規模經濟是收益能力可行的驅動力。

博通股價過去 12 個月上漲 4%，而追蹤 ICE 半導體指數表現的 iShares 半導體 ETF (SOXX-US) 同期下跌 10%。