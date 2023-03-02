〈紐約匯市〉DXY全面走低 中國製造業PMI帶動商品貨幣反彈

在中國公布上月製造業採購經理人指數 (PMI) 創逾十年最高後，大宗商品貨幣獲得支撐，德國通膨意外加速也帶動歐元走強，美元指數全面下跌。

周三 (1 日) 紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 下跌 0.45%，至 104.40。

在數據顯示美國製造業活動連續四個月萎縮後，美元跌勢加劇。美國上月 ISM 製造業指數微升至 47.7，雖為六個月來首度上升，但仍處於萎縮區間。

美元指數 2 月收紅近 3%，結束了連續四個月的貶勢，美國最近幾周公布一系列強勁數據，令市場對聯準會 (Fed) 進一步升息的預期升溫，期貨市場現在已消化聯邦資金利率在 9 月達到 5.46% 高峰的預期。

中國周三 (1 日) 公布 2 月官方製造業 PMI 大幅反彈至 52.6，連續兩個月擴張，並創 2012 年 4 月以來最高，2 月非製造業 PMI 也創約兩年新高，達 56.3，財新 PMI 同樣超出預期。

強勁的中國經濟數據，使在岸人民幣兌美元周三收在逾一周高點，報 6.8854 人民幣兌 1 美元，離岸人民幣兌美元則漲約 1%，至 6.8788 人民幣兌 1 美元，單日升幅是 11 月底以來最大。

澳幣和紐元也從中獲益，澳幣升近 0.5% 至 0.6759 美元，紐元升逾 1.2% 至 0.6257 美元。

Klarity FX 執行董事 Amo Sahota 說：「市場確實對美國以外的其他數據產生反應。今天值得注意的是一些大宗商品貨幣的亮眼表現，市場正在解讀中國 PMI 數據，這是一份非常強勁的報告，顯示中國正在強勢回歸。」

與此同時，德國周三公布 2 月通膨數據基本維持在個位數前段百分比不變，顯示頑強的物價壓力並未緩解。在此之前，歐元區兩大經濟體法國和西班牙周二公布通膨加速成長，進一步推高歐洲央行 (ECB) 升息預期。

截稿前，歐元升逾 0.9% 至 1.0670 美元，單日升幅為 2 月 1 日以來最大。

Sahota 表示：「德國通膨數據支持了 ECB 採取更多行動的預期，這對歐元有利。」

英鎊在歷經震盪交易後持平，截稿前小升 0.07% 至 1.2026 美元。英格蘭銀行 (央行) 總裁貝利 (Andrew Bailey) 稍早表示，央行的升息周期可能已到達終點。

美元兌日元也幾乎持平，報 136.21 日元。美元兌日元上月升幅接近 5%，是去年 6 月以來最大。

截至台灣時間周四 (2 日) 約 6:00 價格: