WSJ：美掐華為後路 4G晶片恐遭斷貨

《華爾街日報》(WSJ) 週二 (28 日) 引述消息人士報導，基於國家安全考慮，美國正在考慮吊銷發給美國供應商的出口許可證，擬將華為禁令範圍擴大至 4G 晶片。

美國前總統川普在 2019 年以國家安全為由，限制美國企業向華為提供產品或專利技術，導致華為手機銷售暴跌，但近期傳出美國計劃禁止美企向華為出口 5G 以下的產品。

一位熟悉政府政策審議的前高級安全官員週二透露：「白宮已經指示商務部，要切斷 4G 產品銷售，是時候讓華為承受更多痛苦，試圖結束他們。」

美國正在考慮吊銷發給美國供應商的出口許可證 (圖片：AFP)

美國商務部副部長艾斯特維茲 (Alan Estevez) 週二於國會聽證會中表示，美方正在評估美企向中國科技巨頭華為出售專利許可。

Estevez 週二出席國會聽證會時表示：「川普政府制定的許可規則允許將 5G 和雲端等級以下的技術出售給華為，這些規則也是拜登政府正在審查的政策之一。」

Estevez 說：「美方正在竭盡全力防止敏感的美國技術落入惡意者之手，包括中國的軍事、情報和安全部門。」Estevez 補充道：「拜登政府也在考慮額外的出口管制。」

數據顯示，在 2020 年 11 月至 2021 年 4 月期間，美國商務部批准價值 614 億美元的華為許可證。美企擔憂，擴大華為禁令將剝奪美企用於研究的收入，此舉對美國工業不利。

分析師警示，舊晶片仍可用於精準導引武器等軍事用途，儘管美方出口管制禁止向俄羅斯提供此類商品，但仍繞道通過中國流入俄羅斯，凸顯這一問題的嚴重性。

今年 1 月就有消息傳出，拜登政府正商討調整對華為出貨許可證政策，除了 5G 設備以外，計劃 4G 產品、Wi-Fi 6 和 Wi-Fi 7、人工智慧 (AI)、高性能運算及雲端專案都將納入禁令之中，全面切斷華為在美國供應鏈，預計美國最快 5 月將作出決定。

截稿前，英特爾 (INTC-US) 拒絕置評，華為和高通 (QCOM-US) 沒有回應置評請求。