達美航空機師將投票批准勞資協議 大幅加薪34%

由於航空業面臨長期機師短缺和強勁的旅遊需求，達美航空 (DAL-US) 的機師將於周三 (1 日) 對新合約進行投票；該合約主要內容包括 4 年內加薪 34% 和其他改進措施。

達美航空和機師工會已於 12 月達成初步協議。達美機師預計將於周三批准該協議。這將使這家位於亞特蘭大的航空公司成為美國最大的航空公司中，第一家與其機師敲定勞資協議的航空公司。聯合航空 (UAL-US)、美國航空 (AAL-US) 和西南航空 (LUV-US) 仍在與各自機師工會談判中。

3 年前新冠疫情的開始延後了主要航空公司的談判。之後旅遊需求出現反彈，航空公司高管表示，機師短缺限制了運力成長，這是導致機票價格居高不下的一個因素。

Raymond James 航空公司分析師西思 (Savanthi Syth) 表示：「整個機師團體都在趁火打劫。」「他們可能意識到這是完成要求的最佳時機。」

今年 1 月，達美航空預測今年非燃料成本將下降 4%，其中包括「所有預期的勞動成本增加」。

航空公司和工會之間的合約談判有時充滿爭議，因為機師往往尋求更高的薪水和更好的班表。達美航空的機師去年投票贊成在合約談判未達成協議的情況下允許工會授權罷工，該公司的機師已數次舉行怠工。

阿拉斯加航空 (ALK-US) 的機師去年在最新的勞資協議中獲得加薪。正在等待政府對其合併計畫作出回應的捷藍航空 (JBLU-US) 和精神航空 (SAVE-US) 最近分別與各自的機師工會達成了協議。

機師短缺最嚴重的支線航空公司最近也提高了薪酬以吸引和留住機師。