〈財報〉今年需求反彈可期 惠普本季獲利展望佳 全年自由現金流前景不變

在消費者和企業支出謹慎的情況下，惠普 (HPQ-US) 周二 (28 日) 公布上季業績好壞參半。即使個人電腦 (PC) 需求下滑，其 Q2 獲利前景仍佳，並維持全年自由現金流預測不變，表明公司看好需求在今年反彈。

FY23 Q2 財測 v.s. Refinitiv 共識預期

調整後每股淨利 (EPS)：0.73-0.83 美元 v.s. 0.76 美元

執行長 Enrique Lores 受訪時表示，今年 PC 需求和獲利能力將有所改善，而公司也會繼續投資訂閱服務等成長領域。

展望 2023 會計年度，惠普維持全年約 32.5 億美元的自由現金流預期不變，並重申先前指引，預估全年調整後 EPS 將達每股 3.20 美元至 3.60 美元間，優於分析師預期。

Lores 表示，公司在削減通路庫存方面取得良好進展，預估下半年將回歸正常化，且季節性因素有望使 PC 銷售更加強勁。

不過，財務長 Marie Myers 表示，匯率因素可能對全年銷售產生約三個百分點的影響。

受經濟衰退正在緩解的樂觀情緒提振，惠普周二盤後一度漲逾 2%，截稿前持平。該股周二收漲 0.6% 至每股 42.08 美元。

FY23 Q1(截至 1/31) 財報關鍵數據 v.s. Refinitiv 共識預期

營收：138 億美元 (年減 19%) v.s. 141.2 億美元

調整後淨利：7 億美元 (年減 38%)

調整後 EPS：0.75 美元 (年減 32%)

營收按部門分拆

個人系統 (含個人電腦) 部門營收：年減 24% 至 92 億美元。其中商用端收入下跌 18%，消費端收入下跌 36%；PC 單位銷量下滑 24%，其中消費 PC 銷量下滑 33%，商用 PC 銷量下滑 24%。

印表機營收：年減 5% 至 46 億美元。

惠普上季營收下滑至 138 億美元，年減 18.8%，遜於分析師共識，主要受電腦銷售降幅超出預期影響，尤其是消費端市場。

除了消費市場外，Lores 表示，已觀察到企業客戶訂單放緩的情況，因企業對於預算方面態度較為謹慎，而消費者需求也將繼續受大環境影響。

Gartner 此前表示，繼去年下滑 16% 後，今年 PC 出貨量預估將再減少 6.8%。

作為成本削減措施的一部份，惠普去年 11 月宣布未來三年將在全球裁員 4000 至 6000 人。該公司在今日表示，目前已有 900 名員工自願退休。