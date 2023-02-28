蘋果供應鏈正崴印度廠發生大火 半數廠房機器遭毀

根據印度媒體報導，蘋果 (AAPL-US) 供應鏈在印度的一間工廠發生火災，廠內近半數機器被燒毀。

據報導，發生火災的是蘋果數據線供應商正崴集團 (Foxlink)(2392-TW) 的印度廠，損失初步預計超過 1200 萬美元。

正崴集團是蘋果在數據線領域的主要供應商，現任董事長郭台強是富士康創始人郭台銘的弟弟。

正崴於 1980 年代中期靠生產連接器及連接線產品起家，發展至今包含電源管理及能源模組，並已延伸到無線通訊及光學產品。長期發展已經建立起了包含無線傳輸在內的多元產品組合。

正崴集團目前為全球前五大手機廠商供應鏈，已經成為微軟 (MSFT-US)、蘋果等國際大廠供應鏈中的主力供應體系。

據了解，發生火災的正崴集團裝配廠位於印度安得拉邦 (Andhra pradesh)，周一 (27 日) 下午 1 時發生火災，大約一小時後撲滅。從現場來看疑似電線走火，一半面積的廠房與機器設備被燒毀。

正崴集團的安得拉邦工廠於 2020 年開業，主要為 iPhone 生產相關電纜以及數據線等周邊配件，目前尚不清楚工廠何時能恢復運作，但根據損毀情況來看可能需要一段時間。

根據當地媒體報導，本次大火迫使該公司停止印度業務，火災的具體原因以及所造成的損失還在逐步統計中，所幸並未出現人員傷亡。