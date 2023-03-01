〈房產〉1月購屋貸款餘額縮水百億元 6年來首見

台灣央行今 (1) 日公布 1 月購屋貸款和建築貸款 (土建融) 餘額，分別來到 9 兆 3664 億元、3 兆 1212 億元，其中，建築貸款續創歷史新高，月增 234 億元，但是，購屋貸款則是意外下滑，月減 109 億元，是 2017 年 2 月以來首見較上月衰退，購屋貸款年增率也降至 5.61%，不僅連 10 跌，更創 2019 年 10 月以來新低。

央行說明，1 月購屋貸款、購屋貸款年增率雙降，主要是因農曆年節落在 1 月，工作天數較去年同期減少，造成貸款需求降低，屬季節性的干擾，事實上，在 2012-2017 年的 1-2 月間均有購屋貸款餘額下降狀況，屬正常情形，反觀近幾年購屋貸款持續創高並不受年節因素影響，則是反映各國的寬鬆貨幣政策所致。

央行強調，近幾年全球市場流動性很高，主要經濟體強調寬鬆，才使房貸餘額節節攀高，在升息環境下，可能已有部分民眾以多餘的資金先還掉部分購屋貸款，造成購屋貸款餘額減少。

而儘管 1 月建築貸款餘額續創新高，但年增率降至 10.19%，也創 2019 年 7 月以來新低，央行說明，建築貸款年增率已下滑一段時間，與房貸年增率的走勢一致。

據央行日前公布 1 月五大銀行 (台銀、合庫銀、土銀、華銀和一銀) 新承做放款統計，購屋貸款為 369.54 億元，月減 275.41 億元，創 2009 年 3 月以來單月新低，而房貸利率續揚 0.089 個百分點、至 1.953%，則創 2015 年 10 月以來新高，顯示除了季節性因素外，利率攀高也令銀行承做房貸明顯下滑。

房仲業者指出，今年前 2 月的六都移轉棟數明顯衰退，不過外在情勢利空逐漸淡化，2 月起看到市場有一小波遞延買盤回流，惟一手市場的銷售狀況仍未明顯回溫，接下來要觀察第一季央行是否第 5 度升息、329 檔期的房市銷售狀況等。