盤中速報 - 卜蜂(1215)急拉2.46%報88.0元，成交1,034張

卜蜂(1215-TW)近5分K漲速2.46%，01日09:04報88.0元，成交1,034張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

卜蜂(1215-TW)近5日股價上漲0.76%，所屬產業為食品工業，相關食品類指數上漲1.49%。台灣加權指數上漲0.42%，股價波動與大盤表現同步。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+177 張
  • 外資買賣超：+159 張
  • 投信買賣超：+150 張
  • 自營商買賣超：-132 張
  • 融資增減：+55 張
  • 融券增減：0 張

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