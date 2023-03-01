盤中速報 - 卜蜂(1215)急拉2.46%報88.0元，成交1,034張

卜蜂(1215-TW)近5分K漲速2.46%，01日09:04報88.0元，成交1,034張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
卜蜂(1215-TW)近5日股價上漲0.76%，所屬產業為食品工業，相關食品類指數上漲1.49%。台灣加權指數上漲0.42%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+177 張
- 外資買賣超：+159 張
- 投信買賣超：+150 張
- 自營商買賣超：-132 張
- 融資增減：+55 張
- 融券增減：0 張
最新相關新聞
卜蜂(1215-TW)近5分K漲速2.46%，01日09:04報88.0元，成交1,034張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
卜蜂(1215-TW)近5日股價上漲0.76%，所屬產業為食品工業，相關食品類指數上漲1.49%。台灣加權指數上漲0.42%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
最新相關新聞
投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+32.66%
$13,266
原投組報酬率
+26.64%
$12,664
投組標的成分
40%
8996
20%
2732
20%
5258
10%
3027
10%